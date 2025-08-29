Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест

Недоволство на жителите на няколко населени места в Община Невестино. Причината е безводието, което мъчи хората през целия летен сезон.

Местните заплашиха, че ако не бъде намерено трайно решение на проблема ще започнат безсрочни протести и ще блокират пътища.

Само по няколко часа в денонощието има вода от чешмата си 70-годишната Надка Георгиева. Въпреки множеството сигнали до ВиК дружеството, проблемът е вече трети месец.

"Нито пералня, нито баня, бойлер въобще трудно се живее. От Великден при нас е винаги така. Обаждам се на ВиК , казват – „госпожо, ако искате ще дойдем да ви прекъснем", каза Надка Георгиева. "При нас е същото положението - "вода газиш, жаден ходиш". Ние имаме вода, имаме два водоизточника, но в момента единият е запушен, водата прелива и тече в реката. Другият е по-слаб и не стига", коментира Иван Стоянов. "Сами си налагаме водния режим, защото водата в резервоарите свършва. Ние сме на режим от 27 юни. Досега имаше вода, 20 часа спираме водата, 4 има вода. Сега в момента водата е намаляла. 24 часа няма вода и я пускаме колкото има", заяви Светослав Сухарски, кмет на село Рашка Гращица.

Хората от населените места в Невестино настояват за спешни ремонти на водопреносните мрежи в селата и нови сондажи за вода. Ако това не се случи ще започнат протести и блокади на пътища.

"Имаме готовност на стачни действия - да затворим пътя, ако се налага и ще съберем повече села, за да се случат нещата и да подобрим мрежата и да има вода за всички", каза Даниела Попова.

В позиция от ВиК дружеството "Кюстендилска вода" се казва, че официално воден режим в Община Невестино не е обявен, въпреки че такъв те са предлагали да има. Оттам обясняват безводието с липсата на валежи през летния сезон, високите температури и напояването на градини с питейна вода.