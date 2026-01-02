14-годишно момче пострада тежко от пиратка в новогодишната нощ в Равда. Инцидентът е станал пет минути преди полунощ по време нановогодишния концерт, провеждан в центъра на населеното място.

Младежът е използвал неустановено по вид и модел пиротехническо изделие тип “пиратка”, което се възпламенило в лявата му ръка, разкъсвайки пръстите на момчето.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия.

По случая е образувано досъдебно производство.