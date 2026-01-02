Таксиметровите шофьори в Бургас: над 90% от плащанията са в лева

Вторият ден след въвеждането на еврото преминава спокойно за таксиметровите шофьори.

„Повече от 90% от плащанията са в лева. Евро, даже не знам някой дали е плащал“, каза за „Денят започва“ Любомир Ламбрев, управител на таксиметрова компания в Бургас.

По думите му част от апаратите са се пренастроили автоматично.

„Една част от апаратите работят в евро. Автоматично се пренастроиха, докато старите апарати показват цената в евро, но не са прехвърлени автоматично на първа позиция“, уточни той.

Рестото засега най-често се връща в левове.

„Връщането става също в лева. Подготвени сме, имаме евро, но не разполагаме с големи количества“, обясни Ламбрев и допълни, че изчисленията обикновено се правят наум.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.