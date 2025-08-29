Израел обяви град Газа за опасна бойна зона

Израелската армия обяви град Газа за опасна зона на бойни сражения.

В ход са първите етапи на офанзивата срещу Хамас в града, като в момента военните действия са в периферията. Засега няма издадено нареждане за евакуация на населението. Израел успя да си върне телата на още двама заложници - 55-годишния Илан Вайс, убит в деня на нападението на Хамас на 7 октомври, а самоличността на втория заложник все още се установява.

Израелският финансов министър Бацалел Смотрич призова правителството да започне да анексира части от ивицата Газа, ако Хамас продължава да отказва да се разоръжи. Между 10.00 и 20.00 ч. Израел временно спря боевете, за да се осигури достъп до храна и помощи, но критиките към Тел Авив се увеличават. Външните министри на шест европейски държави осъдиха в съвместна декларация последната израелска офанзива и се обявиха против постоянно присъствие в град Газа.

В открито писмо над 500 служители на ООН настояха войната в Газа да бъде определена като геноцид. Според палестинските здравни власти загиналите след 2 години конфликт са 63 хиляди души.