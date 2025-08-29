Ограничения за смартфоните в Япония

Японски град предлага ограничение на смартфоните до два часа на ден за всички жители. Един централно разположен японски град иска да ограничи използването на смартфони за всичките си 69 000 жители до два часа на ден, ход, който предизвика оживени дебати относно зависимостта от устройства.

Предложението, за което се смята, че е първо по рода си в Япония, в момента се обсъжда от законодателите, след като беше внесено от общинското правителство на Тояоке в префектура Айчи по-рано тази седмица. Кметът на Тояоке заяви, че предложението – което важи само извън работа и учене – няма да се налага строго, а по-скоро има за цел да „насърчи“ жителите да управляват по-добре времето си пред екраните. Няма да има наказания за нарушаване на правилото, което ще бъде прието през октомври, ако законодателите го одобрят.