БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ограничения за смартфоните в Япония

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Японски град предлага ограничение на смартфоните до два часа на ден за всички жители. Един централно разположен японски град иска да ограничи използването на смартфони за всичките си 69 000 жители до два часа на ден, ход, който предизвика оживени дебати относно зависимостта от устройства.

Предложението, за което се смята, че е първо по рода си в Япония, в момента се обсъжда от законодателите, след като беше внесено от общинското правителство на Тояоке в префектура Айчи по-рано тази седмица. Кметът на Тояоке заяви, че предложението – което важи само извън работа и учене – няма да се налага строго, а по-скоро има за цел да „насърчи“ жителите да управляват по-добре времето си пред екраните. Няма да има наказания за нарушаване на правилото, което ще бъде прието през октомври, ако законодателите го одобрят.

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
4
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол
6
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: По света

Храм на Херакъл и богато декорирана обществена баня.
Храм на Херакъл и богато декорирана обществена баня.
Надбягване на Коргита Надбягване на Коргита
Чете се за: 01:15 мин.
Венецианският филмов фестивал започна Венецианският филмов фестивал започна
Чете се за: 00:40 мин.
Nvidia с рекордни приходи Nvidia с рекордни приходи
Чете се за: 00:30 мин.
Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в Киев Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в Киев
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 28.08.2025г. Новините 28.08.2025г.
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ