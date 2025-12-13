Ще има ли президентска партия?

Оставката на кабинета "Желязков" отваря пътя за политически проект на президента Румен Радев. Оценката е на предшественика на сегашния държавен глава - Росен Плевнелиев. Той обаче очаква Радев да излезе на партийния политически терен не сега, а през лятото. Според бившия началник на кабинета на президента и ексевродепутат Иво Христов условия за политическа промяна у нас има от години, но решението на Радев дали да направи партия е лично.

В "Говори сега" бившият началник на кабинета на президента Иво Христов припочни, че Румен Радев вече е коментирал вероятността да създаде политически проект.

Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев: "Той каза, че ако реши да създаде партия, ще го оповести лично. Т.е. няма смисъл да се упражняваме по темата. Дали условията са налице, те са налице от много години. Тъй или иначе, условия за политическа промяна в България са налице, а дали президентът Радев ще се реши на този ход, това е негово политическо решение, което мнозина чакат и виждате, че при всички срещи му се задава този въпрос, а той е постоянно сред хората."

След оставката на кабинета "Желязков" президентът Росен Плевнелиев вижда отворен път пред сегашния държавен глава за политическа реализация на партийния терен. В "Денят започва с Георги Любенов" Плевнелиев прогнозира, че Румен Радев би изчакал лятото.

Росен Пелвенлиев, президент на Република България (2012 - 2017): "Борисов се опитва да минимизира щетите, Радев ще се опита да максимизира резултата за себе си. За мен това означава, като човек, който се опитва да разсъждава логично, че Радев ще слезе на терен по-скоро през юни, отколкото през март. И тогава ние ще видим един президент, който всъщност ще легитимира усилията си от 5 години насам с високо вдигнат юмрук да се бори за властта, а не да служи на държавността, на институциите и на народа."

Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че на този етап втората по големина парламента група е поканена от президента Румен Радев на консултации за съставяне на кабинет, на които те ще се отзоват в понеделник.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Какво ще направи той? Дали ще прекрати предсрочно мандата си, за да слезе на парламентарния терен или не, предстои да видим. На този етап е малко трудно да коментираме "Нероден Петко". Времето е твърде малко за следващите избори, нашата задача наистина е да се съсредоточим върху това, което ние можем да направим."

Според Йорданова най-важната задача пред тях е да се гарантират свободни и честни избори, които тя очаква да бъдат през март. Бившият премиер Сергей Станишев припомни, че Румен Радев вече е заявил, че ще направи проект, когато той реши.

Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на БСП: "Сега е моментът най-вероятно, защото има очаквания и има нужда от нови политически субекти, които да разместят тези пластове."

В пост в социалната мрежа късно снощи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че никога не са управлявали напук, че за партията му властта не е самоцел и по тази причина са осъзнали, че участието на ГЕРБ в управлението е загубило смисъл. Борисов допълва, че кабинетът "Желязков" е бил създаден, за да се сложи край на поредицата от избори, да се влезе в еврозоната и да се спаси Плана за възстановяване и устойчивост.