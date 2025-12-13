БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската Коледа“ 4-годишният Натаниел прави първите си крачки към речта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Историята на едно дете с аутизъм и неговият път към по-пълноценен живот

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Едно на сто деца е с аутизъм, показват данните на Световната здравна организация. В България са 2300, но неофициално са двойно повече. Инициативата „Българската Коледа“ им помага да имат по-пълноценен живот. С тази диагноза е и 4-годишният Натаниел Радоев, малкият герой на кампанията от Разград, който вече може да произнася първите си думи.

Мирела Дъбенска – майка на Натаниел: "След като навърши две години, така и не проговори. Посетихме логопед и той още с първия преглед ми каза, че има аутизъм. Не можах да повярвам, че детето ми може да има такъв проблем. Започва да вика, да разхвърля всичко, да пипа. Винаги сме център на внимание, където и да отидем. Никога не ми е минавало през ума да се откажа, да го оставя в това положение."

Така родителите на Натаниел започват да откриват различния свят на децата с аутизъм. Две години минават в консултации с психолози, невролози и терапия след терапия. За да издържат финансово, бащата напуска дома, за да работи в Австрия.

Мирела Дъбенска: "И всички приходи, 90% заминават за неговите добавки, изследвания, специалисти. На всеки три месеца ходим в София на една интензивна, едноседмична терапия, което пак е свързано с много средства."

Иновативният метод "Брейн баланс" дава шанс на децата като Натаниел да преодолеят нарушенията в двете полукълба на мозъка. "Българската Коледа" поема разноските на последната терапия.

Мирела Дъбенска: "За "Българската Коледа" разбрах от социалните мрежи и реших да кандидатствам. Наистина безкрайни благодарности към тази чудесна кампания. Благодарение на "Българската Коледа" следващата ни терапия в София е подсигурена. И това е голяма помощ за нас."

Резултатите не закъсняват.

Бахтишен Османова - логопед: "Вече сме на фразова реч. Даже последният час работихме и разширено изречение. Включваме такива игри, които всъщност развиват точно това балансиране на двете хемисфери на мозъка."

Мерсин Мехмедов – ерготерапевт: "Дълъг път извървяхме. Фина моторика сме работили, след това по сензорната пътека, където получава допълнителни тактилни стимули, даже още му пазя рисунки, които сме правили от началото."

Несрин Хюсеинова – психолог: "Това буйно и толкова активно дете, успяхме за толкова кратко време да направим тази емоционалната връзка, да осъществим този очен контакт, от където започват и всичките му успехи."

А усмихнватият Натаниел не спира да учудва: за 40 минути реди непознат пъзел от сто части, изписва цифрите до сто, както и буквите от българската и английската азбуки. Но не когато му кажат, а когато сам реши.

