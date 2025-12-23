Около 26 000 лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"

Около 26 000 лева дариха служителите на Националната служба за охрана (НСО) в подкрепа на каузата на благотворителната инициатива "Българската Коледа", съобщиха от държавната охранителна служба. Сумата е с 9000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на президента на Република България.

Тема на 23-тото издание на "Българската Коледа" e "В подкрепа на хронично и тежко болните деца".

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България, посочват още от службата.

Миналата година служителите на НСО дариха над 17 000 лева за каузата.