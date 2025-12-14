БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как „Българската Коледа“ помага на 11-годишно дете с аутизъм да напредва и да общува?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Терапиите на Радослав вече дават видими резултати

Радослав Петков е дете на "Българската Коледа" с диагноза детски аутизъм. Вече четвърта година благотворителната инициатива помага със средства на него и семейството му, за да може Радослав да проговори и напредне емоционално и социално.

Радослав бил чакано бебе. Бременността на майка му Гергана била напълно нормална. Той гукал, проходил навреме, хранел се добре, докато на година и десет месеца започнал регрес.

Гергана Георгиева, майка на Радослав: "Спря очният контакт, спряха гуканията, започна да не иска да се храни, единствено сухи храни тип солети, хляб, само такива неща. И оттам вече видяхме, че има проблем и че трябва да се обърнем към специалисти."

Специалистите поставят диагнозата - детски аутизъм. В момента Радослав е на 11 години. След много упорита работа сега той говори. Посещава масово училище в индивидуална форма на обучение. Ходи на логопед, ерготерапия, хранителна терапия, конна терапия, плуване, футбол, самбо. Намираме го по време на ерготерапията, която посещава вече шест години.

Ани Динчева, ерготерапевт и сензорен терапевт: "Развитието му претърпя много голяма промяна, всъщност той напредна изключително много. Промяната е много осезаема в много сфери на развитие. Чисто емоционално и социално той напредна много, натрупа много умения да общува и да партнира с други деца. В този период той започна и да говори. Когато се запознахме, той все още не говореше."

Радослав демонстрира пред екипа ни какво е научил по време на терапията. За да се случва напредъкът, вече 4 години помага и "Българската Коледа".

Ани Динчева, ерготерапевт и сензорен терапевт: "Смятам, че е прекрасна инициатива, както и всяка една такава, защото срещаме много семейства, които нямат възможността да насочат средства към такъв вид терапия. Има и много семейства, чиито деца имат нужда от комплексна подкрепа, тоест тук говорим за три-четири вида терапия в съчетание с диета и какво ли още не, което отнема наистина много средства. Всяка помощ за мен е огромен плюс."

Гергана Георгиева, майка на Радослав: "Българската Коледа" за мен е един лъч светлина... помага за част от терапиите, които покрива финансово и аз съм много благодарна на всички хора и на целия екип, който създава тази инициатива."

Дарете 1 лев с SMS на номер 1117 или с телефонно обаждане на 0900 11 17.

#Радослав Петков #Българската Коледа #аутизъм

