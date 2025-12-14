БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне

16 души от "Морска администрация", Гранична полиция и Фронтекс се включиха в днешната операция по възстановяване на хидравличната система на кораба

Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Обезопасиха заседналия край Ахтопол танкер. "Кайрос" вече е готов за изтегляне към Бургаския залив, след като авариен генератор възстанови хидравличната система на кораба. 16 души от "Морска администрация", Гранична полиция и Фронтекс се включиха в днешната операция.

Един от най-големите риболовни кораби у нас – РК 37, транспортира тази сутрин 5-тонния авариен генератор до танкера. С помощта на 120-метров кабел електроинженери и механици подадоха захранване към системите на кораба. На борда му се качи и технически екип.

Снимки: Елеана Цанова

Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация“ – Бургас: „Аварийните екипи подкачиха към хидравличната система и тя сработи. Лява котва е освободена, раздвижена. Подготвени са материали за сутрешната буксировка. Оттук нататък вървим по план.“

За изтеглянето на „Кайрос“ днешната операция ще се повтори и утре. След което три влекача ще го придвижат до безопасно място в Бургаския залив.

Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация“ – Бургас: „Влекачите ще пътуват цяла нощ и ще пристигнат сутринта рано. Хващаме се с трите влекача, ток отново по същия начин от кораба, вдигане на котвата и провлачване. Това е планът.“

Местните хора наблюдаваха операцията от брега с притеснение и интерес.

Валентина Иванова, жител на Ахтопол: „Няма начин да няма отпадни води, които са пълни с мазут, с масла, с какво ли не. Това нещо, разбие ли се и се изсипят тука нещата, цялото Черноморие, плажа ще бъде тотално трагедия.“

Тодор Стоянов, водолаз: „Аз съм слизал точно където е корабът. Дълбочината е точно 35 метра. Долу дъното е ситен чакъл с пясък и тук-там има малки скали, малки рифове.“

Димитър Иванов, бивш капитан: „Всичко се реши по най-добрия начин. Петък, събота някъде ще започне влошаване на времето. Дано дотогава операцията да приключи.“

„Кайрос“ стои на котва край Ахтопол повече от седмица. За изтеглянето му държавата отпусна 1,2 млн. лева, които ще бъдат изискани от корабособственика.

#танкер "Кайрос" #изтегляне

