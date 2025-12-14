Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността, каза президентът Румен Радев в Централната софийска синагога на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука.

"Чудото на Ханука носи холядолетната вяра в тържеството на светлината, в победата над злото, в обновяването на надеждата за утрешния ден. И в днешно време на растящи предизвикателства, на погроми на етническа основа, на убийства, както стана и днес в Австралия, време, в което гласът на хуманизма и на разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, посланието на Ханука звучи още по-силно", каза още държавният глава.