БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията
Снимка: БТА
Слушай новината

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността, каза президентът Румен Радев в Централната софийска синагога на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука.

"Чудото на Ханука носи холядолетната вяра в тържеството на светлината, в победата над злото, в обновяването на надеждата за утрешния ден. И в днешно време на растящи предизвикателства, на погроми на етническа основа, на убийства, както стана и днес в Австралия, време, в което гласът на хуманизма и на разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, посланието на Ханука звучи още по-силно", каза още държавният глава.

#атака в Сидни #президентът Румен Радев #Сидни #Австралия

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
1
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация
2
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
3
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата
4
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
5
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Политика

Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
Президентът Румен Радев ще участва в традиционното запалване на свещите за Ханука Президентът Румен Радев ще участва в традиционното запалване на свещите за Ханука
Чете се за: 00:22 мин.
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт" Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
6066
Чете се за: 03:20 мин.
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
Чете се за: 03:55 мин.
Ще има ли президентска партия? Ще има ли президентска партия?
Чете се за: 04:50 мин.
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация
6653
Чете се за: 09:02 мин.

Водещи новини

"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево" Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ