Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?

В навечерието на консултациите с първите две парламентарно представени парламентарни сили - президентът отказа да коментира политически теми. Утре преди обяд, следвайки конституционната процедура, Румен Радев е поканил за разговори представители на ПГ на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и на които БНТ ще ви направи свидетели в извънредни емисии. Консултациите с ГЕРБ-СДС са в 10.00 часа, а с ПП-ДБ в 11.30 часа. Позиции за съставяне на нов кабинет, искания за промени в Изборния кодекс, както и взаимни обвинения между управляващи и опозиция за липсата на бюджет се чуха и днес. Как ще се подреди политическият пъзел?

Правителство и редовен бюджет в рамките на този парламент са невъзможни - увериха днес и управляващи, и опозиция. А темата за това кой ще понесе отговорността за липсата на нова план-сметка и днес скара политиците. В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" Тошко Йорданов от "Има такъв народ" обвини ПП-ДБ, но призна, че е било грешка бюджетът да влезе за обсъждане в парламента на първо четене без да е съгласуван със синдикати и работодатели.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Смея да твърдя ,че ПП-ДБ излъгаха тези хора, защото ги извадиха навън за бюджета. След което бюджетът беше променен и те продължиха да стоят навън и вече заговориха за оставка."

Йорданов отново припомни, че ПП-ДБ са работили заедно с ГЕРБ и ДПС в рамките на сглобката и подписите им стоят наред с тези на Борисов и Пеевски под промените в Конституцията. Резултат от действията им сега е провалът на бюджета, каза още Йорданов и прочете въпроси на синдикатите, изпратени в писмен вид след оставката на кабинета.

"Въпрос: Как ще се увиличи минималната работна заплата на 620 евро - ми отговорът е никак, като нямаме бюджет. Ще се увеличат ли заплатите на младите лекари и сепциализанте? Отговърт е "не" . А беше заложено в бюджета."

От ПП-ДБ отхвърлиха обвиненията и припомниха, че през последните години многократно сме работили с удължителни бюджети.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Редовен бюджет трябва да приеме редовно правителство със своите политики."

Божанов беше категоричен, че ПП-ДБ няма да предлагат свой кабинет, но настояват за промени в Изборния кодекс.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Нещото, което със сигурност ще предложим, е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулациии, които видяхме на последните избори. Купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предожим."

За повече гаранции за честността на вота настоя и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Костадин Костадинов - лидер на "Възраждане": "Ние го предлагаме това от 2022 г. да има само машинно гласуване и единственото нещо обаче е да не залитаме от едната към другата крайност, тоест не бива да залитаме от фалшификация на хартиения към фалшификация на машинния вот. За тази цел машините не трабва да броят."

На този фон утре държавният глава започва консултациите с парламентарно представените партии преди връчването на проучвателни мандати за съставяне на кабинет. Първите срещи са с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.