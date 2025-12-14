Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?

Оставка на кабинета "Желязков" преди дни и какво следва за бюджета за догодина след нея. Темите и днес предизвикаха остра полемика между представители на управляващите в оставка и тези от опозицията.

И днес спорът кой ще понесе отговорността за това, че нито пенсионерите, нито младите майки, нито лекарите, нито служителите в бюджетната сфера и други няма да получат очакваните увеличения в началото на следващата година, защото най-вероятният сценарий е да се мине към удължителен бюджет.

Тошко Йорданов от "Има такъв народ" каза, че не вини ГЕРБ-СДС за това, че решиха да бъде подадена оставка, защото решението не е било само тяхно, а на трите партии в официалното управление, а именно "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Според него категорично в рамките на този парламент ново правителство не може да има и бюджет не може да бъде приет.

На същата позиция е и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България", както и Костадин Костадинов от "Възраждане". Всички те смятат, че от тук нататък пътят за развитие на българската държава са предсрочни избори, на които много важно ще бъде как точно ще се гарантира честността на вота.

Тошко Йорданов – председател на ПГ на ИТН: "Фактът е, че имаше социално напрежение. От тази нататък, ние от "Има такъв народ" никога не сме твърдели, че сме оженени за някаква власт. И вие го знаете много добре. Партията, която се отказва два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е "Има такъв народ". Свалихме онова вредно правителството на Кирил Петков ние от "Има такъв народ". Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. То е ясно. Заради отговорността, "Продължаваме Промяната" не трябваше да атакуват този бюджет. Въпросът как ще се увеличи минималната работна заплата на 620 евро, отговорът е – никак, като няма бюджет. Ще се увеличат ли заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал в предучилищното и училищното образование с 10%, както предвижда настоящият бюджет, отговорът е – никак."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Редовен бюджет трябва да приеме ново редовно правителство със своите политики. Нямаме намерения да предлагаме правителство, трябва да се отиде на избори. Нещото, което със сигурност ще предложим е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулации, които видяхме на последните избори. Купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предложим."

- Има ли шанс за бюджет в тази ситуация или трябва да се премине към удължен?

Костадин Костадинов – председател на "Възраждане": "Не, категорично няма как да стане бюджет в момента. Не виждам как този бюджет, който беше внесен как ще бъде гласуван, но пък удължаването на бюджета означава на практика, че България няма основание да влезе в еврозоната, защото в бюджета за 2025 г., който ще бъде удължен за 2026 г. никъде думата "евро" не е спомената. Как тогава ще се преизчисляват всички суми вътре, които са. Законодателството е изключително пунктуално."

Утре започват и консултациите при държавния глава Румен Радев за възможностите за сформиране на правителство в рамките на този парламент. Първи при него в 10:00 ч. ще са от ГЕРБ-СДС, а в 11:30 ч. ще отидат от "Продължаваме Промяната - Демократична България".

