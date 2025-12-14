БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"

Репортер: Елеана Цанова
У нас
Плавателният съд беше изоставен повече от седмица край Ахтопол

възстановиха електрозахранването танкера кайрос
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос", който беше повреден при атака с украински дронове и изоставен повече от седмица край Ахтопол. Действията са част от сложната операция по изтеглянето на плавателния съд.

Това е стана благодарение на най-големия риболовен кораб у нас – РК-37, който тази сутрин транспортира морски авариен генератор до танкера. Технически екип от 16 души се качи на борда на танкера "Кайрос" и успя да възстанови електрозахранването на хидравличната система, както и работата на лявата котва.

снимки: Елеана Цанова

След успешното приключване на днешната операция, утре рано сутринта край Ахтопол се очаква да пристигнат три влекача, които ще провлачат танкера към Бургаския залив.

