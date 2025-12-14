С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината. Това показват данните на БНБ. И още - броят на кредитите на годишна база остава практически същият, но стойността им расте значително заради инфлацията и по-скъпите имоти.

Близо 2,9 милиона кредита са изтеглени от домакинствата и малките фирми у нас през третото тримесечие на 2025 г. Две трети от тях са на стойност до 5000 лева. Общата им сума обаче расте значително за година – от 46 милиарда лева през 2024 г. до над 53 милиарда тази година.

Доц. д-р Владимир Ценков – финансист: „Повишаването на обема на кредитите не е вследствие на това, че примерно някой замества доход с кредити. По-ниските като стойност кредити, тези, които са до 50 000 лева, те дори като процентен дял намаляват. Това, което се повишава, и то тенденцията последните три години е много видна, това са кредитите, които са в размер между 250 000 и 500 000 лева.“

Според хората причината е в поскъпването на живота.

„По цял свят е така. Ние не сме изключение.“ Милена Кунева: „Определено поскъпна всичко. Както и разходите за издръжка и на жилище, и изобщо за облекло, за храна. За всичко е по-скъпо.“

Най-често хората теглят кредити, за да покрият разходи, които не могат да финансират със собствени средства. Това са покупка на жилище, образование или неотложни разходи.

Доц. д-р Владимир Ценков – финансист: „Тоест можем да приемем, че тези кредити не се теглят с цел посрещането на някакви текущи нужди, които са свързани с по-висока цена на живот, а по-скоро като този страничен ефект от очакванията за влизане в еврозоната за увеличаване на цените на недвижимите имоти.“ „Аз мисля, че се надува в момента един сериозен имотен балон и не мога да разбера какъв е тоя невероятен оптимизъм да се пазаруват имоти, които не ни трябват в момента.“

Финансистите отчитат и растеж на депозитите. До края на септември те са били в размер на 96 милиарда лева.