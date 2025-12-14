Задържан е заподозрян за стрелбата в американски университет в щата Роуд Айлънд

Задържан е заподозрян за стрелбата в престижния американски университет "Браун" в щата Роуд Айлънд, САЩ, при която загинаха двама души.

Девет души са ранени. Вдигната е заповедта за намиращите се на кампуса да потърсят убежище. Всички жертви и ранени са студенти.

Един от тях е изписан, останалите са в стабило състояние. Нападателят е открил огън в една от учебните зали около 16.00 часа местно време. Използваното оръжие все още не е намерено. Към момента няма данни за мотива на извършеното престъпление.