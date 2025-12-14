БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

Задържан е заподозрян за стрелбата в американски университет в щата Роуд Айлънд

Христо Ценов
Задържан е заподозрян за стрелбата в американски университет в щата Роуд Айлънд
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Задържан е заподозрян за стрелбата в престижния американски университет "Браун" в щата Роуд Айлънд, САЩ, при която загинаха двама души.

Девет души са ранени. Вдигната е заповедта за намиращите се на кампуса да потърсят убежище. Всички жертви и ранени са студенти.

Един от тях е изписан, останалите са в стабило състояние. Нападателят е открил огън в една от учебните зали около 16.00 часа местно време. Използваното оръжие все още не е намерено. Към момента няма данни за мотива на извършеното престъпление.

