БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Одеса е в мрак след най-масираната руска атака от началото на войната

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Запази

Разказ от първо лице за това как се справят жителите на украинския град

Одеса е в мрак след най-масираната руска атака от началото на войната
Слушай новината

Украинският град Одеса е без електричество, вода и отопление след масирани руски атака вече втори ден. Как се справят жителите на украинския град - разказ от първо лице, специално за БНТ, на журналистката от български произход Анна Терзивец.

Одеса е без електричество от нощта на 13 декември след най-масирана руска атака от началото на войната.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: „Сутринта трябваше да пътувам за Арциз, за едно друго градче, и изключиха тока. Беше един през нощта. И викам поне да се махна оттук, от този ад, навътре в областта, където е малко по-спокойно. Обаче пристигам в Арциз и там ме посреща поредната електроцентрала, бомбардирана, пушек, всичко и хората са без ток, естествено.“

Българката Анна Терзивец, която е журналист в обществената телевизия в Одеса, видяла с очите си как електроцентралата в градчето буквално е срината.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Едно е да ремонтираш една електроцентрала, а друго е 20. Защото сега нямаме специалисти. Всъщност имаме, но те са малко, повечето мъже са на фронта, знаете."

Одеса и много места в областта са без ток, вода и парно.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Във всяка къща, във всеки дом има всякакви алтернативни източници на ток - батерии, лампи, свещи. Относно водата, работят в Одеса чешми, където хората могат да си вземат вода, работят и пунктове - магазини или супермаркети големи, където работят генератори и хората идват и могат да си заредят телефони, батерии."

Най-песимистичните прогнози са, че до Нова година няма да има ток. По-оптимистичните - до три-четири дни.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "По най-различни начини се подкрепяме, събират се заедно, който може. Поне морално да се подкрепяме, да сме заедно."

Докато в Берлин текат поредните разговори за мир, в Одеса обсъждат 28-те точки от плана на Доналд Тръмп. Според Анна компромиси ще има, но мир на всяка цена не е вариант.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Членството в НАТО, хайде това не е най-голямото нещо, което можем да жертваме. По-страшно са териториите. Тази война е заради това, за да остане Украйна цялостна, за да си върнем териториите, да си върнем независимостта. Ако трябва си дадем половината Украйна за какво беше тогава тази история."

Анна казва, че войната е причинила трагедия във всяко украинско семейство и всеки иска мир, но при нормални условия.

Възможно ли е чудо по Коледа?

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Дай боже тока да ни пуснат до Коледа и до Нова година. За мирни споразумения не съм сигурна, че толкова бързо, но дано."

Българката Анна Терзивец обаче е убедена, че настъпващата 2026 г. ще бъде година на сключване на мирен договор и ще настъпи тишина и покой в Украйна.

#войната в Украйна #разказ от първо лице #одеса #българка #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
1
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
4
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
5
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
6
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Европа

Еврото и Португалия: 24 години по-късно – икономически растеж и рекорден туризъм
Еврото и Португалия: 24 години по-късно – икономически растеж и рекорден туризъм
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни
Чете се за: 02:00 мин.
Германските власти задържаха петима души по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар Германските власти задържаха петима души по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар
Чете се за: 01:30 мин.
След ударите по енергийната система на Украйна – в много райони все още няма ток След ударите по енергийната система на Украйна – в много райони все още няма ток
Чете се за: 02:45 мин.
Мащабен антиправителствен протест в Унгария Мащабен антиправителствен протест в Унгария
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР) "Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ