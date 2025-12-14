Одеса е в мрак след най-масираната руска атака от началото на войната

Украинският град Одеса е без електричество, вода и отопление след масирани руски атака вече втори ден. Как се справят жителите на украинския град - разказ от първо лице, специално за БНТ, на журналистката от български произход Анна Терзивец.

Одеса е без електричество от нощта на 13 декември след най-масирана руска атака от началото на войната.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: „Сутринта трябваше да пътувам за Арциз, за едно друго градче, и изключиха тока. Беше един през нощта. И викам поне да се махна оттук, от този ад, навътре в областта, където е малко по-спокойно. Обаче пристигам в Арциз и там ме посреща поредната електроцентрала, бомбардирана, пушек, всичко и хората са без ток, естествено.“

Българката Анна Терзивец, която е журналист в обществената телевизия в Одеса, видяла с очите си как електроцентралата в градчето буквално е срината.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Едно е да ремонтираш една електроцентрала, а друго е 20. Защото сега нямаме специалисти. Всъщност имаме, но те са малко, повечето мъже са на фронта, знаете."

Одеса и много места в областта са без ток, вода и парно.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Във всяка къща, във всеки дом има всякакви алтернативни източници на ток - батерии, лампи, свещи. Относно водата, работят в Одеса чешми, където хората могат да си вземат вода, работят и пунктове - магазини или супермаркети големи, където работят генератори и хората идват и могат да си заредят телефони, батерии."

Най-песимистичните прогнози са, че до Нова година няма да има ток. По-оптимистичните - до три-четири дни.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "По най-различни начини се подкрепяме, събират се заедно, който може. Поне морално да се подкрепяме, да сме заедно."

Докато в Берлин текат поредните разговори за мир, в Одеса обсъждат 28-те точки от плана на Доналд Тръмп. Според Анна компромиси ще има, но мир на всяка цена не е вариант.

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Членството в НАТО, хайде това не е най-голямото нещо, което можем да жертваме. По-страшно са териториите. Тази война е заради това, за да остане Украйна цялостна, за да си върнем териториите, да си върнем независимостта. Ако трябва си дадем половината Украйна за какво беше тогава тази история."

Анна казва, че войната е причинила трагедия във всяко украинско семейство и всеки иска мир, но при нормални условия.

Възможно ли е чудо по Коледа?

Анна Терзивец, журналист в Одеса: "Дай боже тока да ни пуснат до Коледа и до Нова година. За мирни споразумения не съм сигурна, че толкова бързо, но дано."

Българката Анна Терзивец обаче е убедена, че настъпващата 2026 г. ще бъде година на сключване на мирен договор и ще настъпи тишина и покой в Украйна.