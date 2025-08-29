Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в Киев

Пострада сградата на делегацията на Европейския съвет в украинската столица Киев, след новите руски удари. Председателят на съвета Антониу Коща заяви, че е „ужасен“ и Европаняма да се поддаде на заплахи.

Според властите в Киев ударите са причинили тежки щети. След месеци на постоянни настъпления Русия е пробила в ключовия регион Днипропетровск. Президентът Зеленски съобщи, че украинската делегация ще проведе разговори в четвъртък в Швейцария. В петък предстоят срещи в Ню Йорк с представители на администрацията на САЩ.