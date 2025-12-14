БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удари по енергийната система на Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 1 милион души останаха без ток

Снимка: БТА
В много райони на Украйна все още няма електричество след масираната руска атака вчера. Ударите оставиха над 1 милион души без ток. Одеса е един от най-засегнатите градове.

Заради липсата на електричество и вода там много хора се евакуираха. Украинският президент Зеленски заяви, че Русия е изстреляла срещу Украйна около 460 дрона и около 30 ракети. Москва потвърди, че при ударите е използвала хиперзвукови ракети.

В Берлин трябва да пристигнат американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнер за разговори с украинския президент. Срещата става дни, след като Киев върна преработен мирен план на Вашингтон.

#атака с руски дронове #руски удари #войната в Украйна #без ток

