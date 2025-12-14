Удари по енергийната система на Украйна

В много райони на Украйна все още няма електричество след масираната руска атака вчера. Ударите оставиха над 1 милион души без ток. Одеса е един от най-засегнатите градове.

Заради липсата на електричество и вода там много хора се евакуираха. Украинският президент Зеленски заяви, че Русия е изстреляла срещу Украйна около 460 дрона и около 30 ракети. Москва потвърди, че при ударите е използвала хиперзвукови ракети.

В Берлин трябва да пристигнат американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнер за разговори с украинския президент. Срещата става дни, след като Киев върна преработен мирен план на Вашингтон.