Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали 10 души, включително един от предполагаемите стрелци

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни. Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци. Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние". Все още не са ясни причините за нападението.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Екс, без да дава повече подробности около инцидента.

Според австралийските телевизии "Скай" и Ей Би Си при стрелбата са загинали над 10 души. Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.

В социалната мрежа Екс бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

снимки: БТА

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.

