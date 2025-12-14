Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни (СНИМКИ)

Стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни. Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци. Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние". Все още не са ясни причините за нападението.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Екс, без да дава повече подробности около инцидента.

Според австралийските телевизии "Скай" и Ей Би Си при стрелбата са загинали над 10 души. Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.

В социалната мрежа Екс бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

снимки: БТА