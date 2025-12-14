От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Новият график за движение на влаковете на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД влиза в сила от днес, 14 декември 2025 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В повечето региони на страната се запазва досегашното разписание, като за подобряване на обслужването са осигурени допълнителни връзки между влаковете с възможност за пътуване между повече населени места.

От БДЖ уточняват, че при изготвянето на транспортната схема движението на бързите и пътническите влакове се съгласува ежегодно с областните и общинските администрации.

Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през септември. Част от направените промени в разписанието са съобразени с постъпили предложения от граждани и местни власти, а други - с необходимостта от по-ефективно използване на подвижния състав и текущите ремонтни дейности по железопътната инфраструктура.

През 2026 г. се запазва обемът на превозите, заложен в договора с държавата за обществена услуга. Пътническите превози ще се извършват с 518 влака, от които 79 бързи (два от тях сезонни), 117 пътнически и 322 крайградски влака, част от които ще се движат само в определени дни.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян чрез възстановяване на следобедния влак до и от Троян, подобрява се и обслужването по направление Пловдив - Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време.

С влизането в сила на новото разписание се възстановява търсената удобна бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе с прекачване в гара Михайлово от бързия влак № 8631 от Пловдив за Варна на бързия влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица. Възстановява се и маршрутът на влак № 2654 от Варна до Враца, след като през настоящата 2025 г. се движеше само до гара Мездра.

С новия график е предвидено движението и на 8 международни бързи влака. Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София - Халкали - София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали в летния период, влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София - Букурещ със сутрешния влак София - Варна с директни вагони за Русе и следобедния влак Русе - София с връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния период ще се запази движението на директни вагони по направлението София - Горна Оряховица - Букурещ - Горна Оряховица - София и Варна - Русе - Букурещ - Русе - Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София - Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София - Варна с връзка в гара Мездра за Видин, както и в обратното направление с обедния влак Видин - София.

От 12 декември БДЖ пуска коледни влакове с парен локомотив по два маршрута София - Банкя - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.