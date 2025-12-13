БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мащабен антиправителствен протест в Унгария

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
мащабен антиправителствен протест унгария
Снимка: АП/БТА
Хиляди протестиращи се събраха пред офисите на унгарския премиер Виктор Орбан. Начело на протеста е опозиционният лидер Петер Мадяр, който поиска оставката на Орбан. Причината е липсата на действия на правителството след скандал с малтретиране на деца в център за задържане на малолетни.

Протестиращите носеха табели с надписи "Пазете децата" и носеха факли. По-рано тази седмица унгарските власти поставиха петте поправителни заведения за непълнолетни в Унгария под пряк полицейски надзор, докато прокурорите разследват случая.

#Унгария #протест

