Мащабен антиправителствен протест в Унгария

Хиляди протестиращи се събраха пред офисите на унгарския премиер Виктор Орбан. Начело на протеста е опозиционният лидер Петер Мадяр, който поиска оставката на Орбан. Причината е липсата на действия на правителството след скандал с малтретиране на деца в център за задържане на малолетни.

Протестиращите носеха табели с надписи "Пазете децата" и носеха факли. По-рано тази седмица унгарските власти поставиха петте поправителни заведения за непълнолетни в Унгария под пряк полицейски надзор, докато прокурорите разследват случая.