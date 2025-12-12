Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германия обвини Русия в кибератака срещу контрола на въздушното движение през август миналата година и в опит за опорочаване на федералните избори през февруари.

снимка: БТА

По случая е бил привикан руския посланик в Берлин.

Говорител на германското външно министерство съобщи, че зад атаката от миналата година стои хакерска група /Fancy Bear/, свързана с руското военно разузнаване ГРУ.

Според Берлин има сигурни доказателства, че Русия е организирала дезинформационна кампания за федералните избори.

Мишени са били водещият кандидат на Зелената партия Роберт Хабек и на Християндемократите - сегашният канцлер Фридрих Мерц.

Германските служби са засекли фалшиви видеа за манипулация на бюлетини.

Досега Москва традиционно отрича обвинения в саботажни действия.

Мартин Гизе - говорител на Министерство на външните работи на Германия: Мога да кажа, че днес, в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, предприемаме контрамерки, за да накараме Русия да плати цената на хибридните си действия. В допълнение, подкрепяме нови индивидуални санкции на европейско равнище срещу хибридни актьори. Последиците включват забрана за пътуване на физически лица, замразяване на активи и забрана за предоставяне на икономически ресурси.

