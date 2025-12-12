Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик

Досега Москва традиционно отрича обвинения в саботажни действия
Германия обвини Русия в кибератака срещу контрола на въздушното движение през август миналата година и в опит за опорочаване на федералните избори през февруари.
По случая е бил привикан руския посланик в Берлин.
Говорител на германското външно министерство съобщи, че зад атаката от миналата година стои хакерска група /Fancy Bear/, свързана с руското военно разузнаване ГРУ.
Според Берлин има сигурни доказателства, че Русия е организирала дезинформационна кампания за федералните избори.
Мишени са били водещият кандидат на Зелената партия Роберт Хабек и на Християндемократите - сегашният канцлер Фридрих Мерц.
Германските служби са засекли фалшиви видеа за манипулация на бюлетини.
Мартин Гизе - говорител на Министерство на външните работи на Германия: Мога да кажа, че днес, в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, предприемаме контрамерки, за да накараме Русия да плати цената на хибридните си действия. В допълнение, подкрепяме нови индивидуални санкции на европейско равнище срещу хибридни актьори. Последиците включват забрана за пътуване на физически лица, замразяване на активи и забрана за предоставяне на икономически ресурси.