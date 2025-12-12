Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик

Германия обвини Русия в кибератака срещу контрола на въздушното движение през август миналата година и в опит за опорочаване на федералните избори през февруари.

снимка: БТА

По случая е бил привикан руския посланик в Берлин.

Говорител на германското външно министерство съобщи, че зад атаката от миналата година стои хакерска група /Fancy Bear/, свързана с руското военно разузнаване ГРУ.

Според Берлин има сигурни доказателства, че Русия е организирала дезинформационна кампания за федералните избори.

Мишени са били водещият кандидат на Зелената партия Роберт Хабек и на Християндемократите - сегашният канцлер Фридрих Мерц.

Германските служби са засекли фалшиви видеа за манипулация на бюлетини.

Досега Москва традиционно отрича обвинения в саботажни действия.