Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп е "изключително разочарован" от Украйна и Русия, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

Левит подчерта, че Тръмп вече иска да вижда действия по слагане на край на войната. Според нея Тръмп е уморен от самоцелни срещи.

"Той вече не иска думи. Иска действия. Той иска тази война да свърши," каза тя.

Разговорите с Киев и Москва продължават чрез специалния американски пратеник Стив Уиткоф и неговия екип, поясни говорителката.

Вчера Доналд Тръмп каза, че европейските лидери са поискали среща със САЩ за Украйна, която да се състои този уикенд. Участието на Вашингтон обаче не е сигурно, стана ясно от думите на Левит.

"Ако има реален шанс да се подпише мирно споразумение, ако смятаме, че тези срещи заслужават присъствие на американски представител, който да им посвети времето си този уикенд, тогава ще изпратим представител", каза Карълайн Левит.

"Все още не сме сигурни дали може да се постигне истински мир и дали наистина можем да придвижим нещата напред", заключи тя.

Киев обяви вчера, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия.

