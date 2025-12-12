Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите

Вчера проведохме заседание на изпълнителното бюро на БСП и следващата седмица предстои да свикаме Националния съвет на БСП.

Проведохме нужните разговори. БСП стана част от съвместното управление заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата, това заяви по време на брифинг Атанас Зафиров.

"Исторически БСП винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните интереси. В това управление бяхме с увереността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата. Убедени сме, че това управление беше един оправдан опит за запазване на националния ни облик и ценности".

Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите именно заради тази стабилност и спокойствие, поясни Зафиров.

От БСП поясниха, че за по-малко от година са работили за провеждане на политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило. Обявила са война на "къщите на ужасите".

Били повишили и средствата за спорт, както и за изграждането на значими спортни съоръжения.

Атанас Зафиров категорично заяви, че са против България да даде гаранция за сигурност за Украйна.

По думите му "последните седмици са били преломни и управляващото мнозинство е показало, че умее да чува гласа на гражданите и може да действа реактивно и адекватно в интерес на обществото".

Пътят за нас е един, заяви Зафиров - откровен разговор и реинтеграция на хората с лява мисъл.

"Можем ли всички ние да признаем, че хората на улицата са скептични към целия политически елит. Независимо дали са част от опозицията или от управляващите. Можем ли да се върнем към откровения, директен разговор за бъдещето на България".

Зафиров заяви, че е изключително важно сега да не се унищожи държавността и да се запази стабилността, "защото трусът е много сериозен".

Румен Петков каза, че процесите на консолидация при левицата са необратими. По думите му "най-потърпевши от формирането на правителството бяхме ние". Показахме, че сме демократична организация, акцентира Петков.

"При нас диалогът и дебатът за нашата същност не са въпрос на еднолично решение и този колективен дух е факт и ще бъде запазен".

Петков каза, че няма повод да се притесняват от действията на министрите им.