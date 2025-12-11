БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници

от Елена Николова
Всичко от автора
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Обзор на реакциите на политическите партии

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка и след шестия неуспешен вот на недоверие, последваха и реакции в кулоарите на парламента.

Опозицията каза "не" на нови конфигурации в този парламент и се обяви за бързи предсрочни избори.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" заявиха, че в рамките на това Народно събрание няма да участват в каквото и да било конфигуриране с останалите партии.

Очакват предсрочни избори.

Асен Василев, ПП-ДБ:
Искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка България да стане нормална европейска държава. Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Тези избори да се проведат по ясни и честни правила. Вътрешното министерство да работи адекватно. Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякор ще купуват гласове, че ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за честността на изборите.

От "ДПС-Ново начало", които подкрепяха кабинета, без да участват в него, посочиха, че решението за оставката е на мандатоносителя.

Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало: Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората. Заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме и казахме не на олигархията и на намаляването на данъците за нея. България трябва да бъде социална държава и трябва да помага на хората. За това в момента цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ и само да им кажа нещо - печелившият е друг и да идва още днес.

"Възраждане" призоваха бързо да се придвижи процедурата по връчването на мандатите за съставяне на правителство, за да се организират и избори:

Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. Държавата на мутрите, олигарсите и корупцията умря току-що, оттук насетне трябва да основе нова България. За да не се повтори същото настъпване на една и съща мотика ще работим за това да има висока избирателна активност, да мобилизираме хората да излязат да гласуват.

От МЕЧ определиха оставката като очаквана и също не виждат вариант за преформатиране на управляващо мнозинство.

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: Ако такова нещо се направи с мандат на ГЕРБ това ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста. Правителството не беше свалено от опозицията. Правителството беше свалено от гражданското общество. Гражданите очакват да се проведат избори , да се излъчи мнозинство, което да остави Пеевски и Борисов най-малкото извън управление. Интересното е, че това мнозинство най-вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината.

Оставката следва да бъде гласувана от парламента още утре като първа точка.

