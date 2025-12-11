Оставката на кабинета "Желязков" през фотообектива (ГАЛЕРИЯ)

"Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент. Предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са за оставка на правителството. Това е настоящият момент. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии", заяви премиерът Росен Желязков.

"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.

Вижте емоциите в кадри:

снимки: Десислава Кулелиева - БНТ, БГНЕС