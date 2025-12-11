БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Ивайло Мирчев: Преформатиране на властта в този парламент е само в мокрите сънища на Борисов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Запази

Сега той ще си пие чашата до дъно, заяви той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кабинетът го свалиха хората, които излязоха масово на площадите няколко пъти подред. Тази нова гражданска енергия, това връщане на гражданското общество всъщност беше правилният път. Но това е само първа стъпка към свалянето на кабинета. Но това е първа стъпка към разграждането на този модел. Не трябва никой да си прави илюзиите в момента, че е постигнат някакъв особен успех. Да - има оставка и това е добра първа стъпка. За да се разгради обаче модела Пеевски-Борисов в България е нужно много повече. Трябва всички да излязат да гласуват. Да се намерят 160 гласа за промяна на ВСС, за избор на нов главен прокурор. Ако ние това не успеем да направим се връщаме към старото и това е в момента целта на Борисов и Пеевски, това заяви в "Още от деня" Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Те подават оставка, но всъщност се прегрупират с цел да си овладеят и служебния кабинет. Да саботират протестната енергия и да кажат "ето, видяхте ли сега?".

Оставката на кабинета е логична, заяви Мирчев, особено след снощи, допълни той. По думите му няма политик в България, който да "види тези 120, 150 хиляди души, да ги погледне - такъв масов протест, с такава енергия не е имало в последните 15 години".

"В момента, в който се качихме на сцената и обяснихме проблемите - с данъците, с осигуровките, със СУБТО - площадът отговори с "Оставка". Оттам нататък няма политик в България, който да каже аз ще тръгна срещу този площад. Когато 100 000 души разбират, че проблемът в България е този модел Борисов-Пеевски няма как ние да го неглижираме това нещо".

Оставката е на всички гневни хора, които излязоха на площада и изразиха гнева си.

Мирчев заяви, че "ако искаме да изкараме Пеевски от политическия модел на страната, ако искаме истинска европейска България, всички трябва да излязат да гласуват".

Категоричен беше, че други сглобки няма да има и няма да предадат доверието на хората.

"За да има 160 гласа ще има разговори. Тези разговори ще бъдат сложни, но те няма да са безпринципни".

Има пред нас още много работа, заяви той.

Преформатиране на властта в този парламент е само в мокрите сънища на Бойко Борисов, заяви Мирчев. Няма да има, категоричен беше той.

"Сега Борисов ще си пие чашата до дъно, защото ние няма да спрем, докато не изкараме Пеевски от политическия живот на страната. Борисов е негов ортак и съдружник".

Ако не се отървем от тези политически метастази, не можем да направим следващите стъпки, каза Мирчев. Моделът Борисов-Пеевски трябва да бъде хвърлен в коша, каза депутатът от ПП-ДБ.

Ние сме единствените, които се борят с този модел, заяви той. Другите само подскачат и имат само добри желания, допълни Мирчев.

Ивайло Мирчев каза, че "няма спомен досега да са били в един отбор с президента Румен Радев". Обясни, че с държавния глава имат сериозни геополитически разминавания на този етап.

"От друга страна обаче ние имаме доста автентична битка с тази мафия. Това, което виждам от страна на Радев е той да проведе същата битка. Нека видим. Ние сме в очакване да видим дали ще има реални стъпки от страна на президента".

Според Ивайло Мирчев моделът Борисов-Пеевски иска "сега да ни приспи и да ни обясни, че всичко ще бъде по стария начин". Всички трябва да гласуват, категоричен беше той.

"Страхът на Борисов не е еврозоната, страхът на Борисов се нарича Пеевски. Бащи на хаоса... Аз се надявам тези, които ни дадоха тези определения днес, завинаги да останат в българската политическа история. България да се раздели с политическата чалга".

Вижте целия разговор във видеото

#оставка на кабинета "Желязков" #ПП-ДБ #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Политика

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Оставката на кабинета "Желязков" през фотообектива (ГАЛЕРИЯ) Оставката на кабинета "Желязков" през фотообектива (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:25 мин.
Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена левица": Народът поиска голяма промяна и ние сме дължни да я дадем Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена левица": Народът поиска голяма промяна и ние сме дължни да я дадем
11240
Чете се за: 02:00 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
6967
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Радостин Василев: Сега е моментът президентът Радев да слиза на терен Радостин Василев: Сега е моментът президентът Радев да слиза на терен
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Правителството подава оставка
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Преформатиране на властта в този парламент е само в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ