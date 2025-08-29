Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация.

Обособени са две помещения с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, в които ще се съхраняват и обработват данните. Достъп до сървъра и документите в хартиен формат ще имат трима души с ръководни функции.

Внасянето в помещенията на записващи устройства и мобилни телефони ще е забранено. Записите от видеонаблюдението ще се съхраняват шест месеца. Комисията за защита на конкуренцията извършва анализ на пазара в различни сектори и това налага събирането на данни от бизнеса. До този момент обработката на поверителната информация е ставало в кабинетите на служители на комисията.