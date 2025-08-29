Достъп до сървъра и документите в хартиен формат ще имат трима души с ръководни функции
Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация.
Обособени са две помещения с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, в които ще се съхраняват и обработват данните. Достъп до сървъра и документите в хартиен формат ще имат трима души с ръководни функции.
Внасянето в помещенията на записващи устройства и мобилни телефони ще е забранено. Записите от видеонаблюдението ще се съхраняват шест месеца. Комисията за защита на конкуренцията извършва анализ на пазара в различни сектори и това налага събирането на данни от бизнеса. До този момент обработката на поверителната информация е ставало в кабинетите на служители на комисията.
"В рамките на тези анализи се събира информация, която по волята на подателите на информацията изрично указана в писмата, които им подаваме, те засекретяват като търговка тайна определен обем от тази информация, в повечето случаи по-голямата част от тази информация. Съхраняването, обработката и работата с тази информация е ключов приоритет на комисията, защото тя трябва да гарантира конкурентните правила на пазара и в същото време опазването на тайната и информацията, с която работи", каза Росен Карадимов, председател на Комисия за защита на конкуренцията.