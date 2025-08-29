Надбягване на Коргита

Вилнюс е домакин на едно от най-симпатичните събития за годината – надбягването на коргита. Хиляди се събраха, за да аплодират малките пухкави състезатели.

В сърцето на литовската столица, в най-големия парк на града, коргита от Латвия, Естония, Полша и Германия демонстрират своята сръчност в състезание. Основното събитие е допълнено с индивидуално спринт състезание и конкурс за оригинален костюм.

Тази година към традиционните надпревари са добавени две нови забавления – конкурс за „най-шумен лай“ и пъзели, в които могат да участват всички кучета, а не само коргита. Организаторите очакват повече от 200 участници.

На събитието са поканени кучета от САЩ, Ирландия и Полша, които ще могат да „играят с лапите си“ край скулптурата ‚Портал‘.“

От първото състезание през 2020 г., когато участниците бяха едва няколко, надбягването на коргита в Вилнюс нараства всяка година. Организаторите мечтаят градът да се превърне в европейската столица на коргитата.