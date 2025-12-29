По-близко до мир в Украйна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-близо до мир в Украйна

Чете се за: 01:27 мин.
По света
тръмп смята мирът близо териториалният спор остава нерешен
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски направиха изявление след срещата си в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.
Тръмп каза, че разговорът с Зеленски бил „страхотен“ и обяви, че се доближават до сделка между Русия и Украйна — въпреки че остават нерешени някои трудни въпроси, включително териториалните.
Той заяви, че преговорите са сложни и нищо не е окончателно, но очаква, че в следващите няколко седмици ще стане ясно как ще се развият нещата.
Тръмп намекна, че Русия би могла да помогне с възстановяването на Украйна, според съобщения на Ройтерс.
Той остави отворена възможността да посети Украйна и да говори пред парламента, ако това подпомогне мирните преговори — въпреки че това може и да не се случи.
Зеленски също оцени срещата положително и каза, че предстоят още разговори през януари с Тръмп и с европейски лидери.
Украинският президент подчерта, че териториалните въпроси остават трудни и може да бъде проведен референдум по ключови части от мирния план, ако това е нужно, като каза, че украинците трябва да решат сами.

