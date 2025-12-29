По-близко до мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски направиха изявление след срещата си в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.

Тръмп каза, че разговорът с Зеленски бил „страхотен“ и обяви, че се доближават до сделка между Русия и Украйна — въпреки че остават нерешени някои трудни въпроси, включително териториалните.

Той заяви, че преговорите са сложни и нищо не е окончателно, но очаква, че в следващите няколко седмици ще стане ясно как ще се развият нещата.

Тръмп намекна, че Русия би могла да помогне с възстановяването на Украйна, според съобщения на Ройтерс.

Той остави отворена възможността да посети Украйна и да говори пред парламента, ако това подпомогне мирните преговори — въпреки че това може и да не се случи.

Зеленски също оцени срещата положително и каза, че предстоят още разговори през януари с Тръмп и с европейски лидери.

Украинският президент подчерта, че териториалните въпроси остават трудни и може да бъде проведен референдум по ключови части от мирния план, ако това е нужно, като каза, че украинците трябва да решат сами.



