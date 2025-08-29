Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена

Проверка за това как работи домът за хора с деменция в карнобатското село Огнен започва Агенцията за качество на социалните услуги. Снощи в дома възникна пожар, 45-мата обитатели бяха евакуирани, а от силното обгазяване жена на 86 г. почина на път за карнобатската болница.

Обгазени са и двама полицаи. Неизправност в електрическото табло е вероятната причина за силното задимяване в помещенията.

По време на инцидента домът за хора с деменция в село Огнен е бил пълен. Целта на проверката от Агенцията за качество на социалните услуги е да се установи дали персоналът е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за безопасност.

Силното задимяване в помещенията е наложило спешна евакуация. В линейка на път за болницата е загинала 86-годишна жена, която е от най-дълго време в дома, а двама полицаи са боли обгазени. Към момента 44 души са настанени в болницата в Карнобат в добро здраве, а техните близки вече са уведомени за инцидента, но нямат желание да ги приберат.

Персоналът на дома и медицинските екипи в болницата оказват необходимата помощ на всички евакуирани. Общината осигури хранене чрез домашния социален патронаж. Заради липсата на ток в дома хората вероятно ще останат няколко дни в болницата, докато се ремонтира електрическото табло.

Хора от персонала усетили миризма на изгоряло малко след 22 часа снощи. За минути помещенията в сградата се изпълнили с гъст дим. Веднага е започнала евакуация на всички 45 болни, повечето от които трудноподвижни.

"Нямаше как хората да останат вътре. Аз съм се качила да си проверя горе на втория етаж всички стаи, да не би някой случайно да е останал и да не е видян в суматохата, защото все пак нямаше ток. Беше доста тъмно. Да благодаря на пожарникарите, на полиция, също на хора от селото, които се бяха отзовали и всички помагаха хората да се изведат по най-бързия начин", каза Биляна Димитрова, управител на дома. "Ангажирахме всички превозни средства, които бяха на разположение на общината - специализиран превоз, защото половината от хората бяха в инвалидни колички", коментира Георги Димитров, кмет на Община Карнобат.

86-годишна жена от дома умира в линейка на път за болницата.

"Жената е една от първите, които са изведени от дома, даже на собствен ход. Просто ѝ стана лошо, падна на земята. Даже линейката беше тук. Няма връзка с пожара, жената не е обгазена. Тя си имаше доста заболявания. Отдаваме го на стрес, защото тя е получила инфаркт", заяви Биляна Димитрова.

"Хората са в добро състояние. 44 човека са настанени. Ако се наложи ще намалим приема на планови болни в отделението, за да им осигурим максимално дълго време престой", каза Теменуга Тихова, нефролог и в.и.д. управител на МБАЛ-Карнобат. Всички близки на потребителите са уведомени. Някои от тях ще дойдат ли, за да ги приберат? Не. Всички потребители си остават в болницата, докато тук се възстановят нещата", коментира Биляна Димитрова.

Късо съединение в електрическото табло е вероятната причина за инцидента.

"Правен е ремонт на таблото преди сигурно 15 години. Преди месец от общинското предприятие бяха идвали. Даже точно таблото. Няма някакъв проблем, който да ни притеснява. Имаме си доста домашни любимци там - като плъхове. Може и това да е причината", обясни Биляна Димитрова.

Разследването ще изясни как точно е възникнал пожарът.