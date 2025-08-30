Не очаквам мир в Украйна, всичко е димна завеса, заяви зам.-главният редактор на "Киев индипендънт"

Войната в Украйна - сякаш всички свикнаха да чуват статистиката за пореданата атака с убити и ранени, но зад числата стоят реални човешки съдби, семейни трагедии и истории. Мирни преговори на практика в момента няма, Европа се опитва да измисли някакви гаранции за сигурност, но има ли Русия желание да ги приеме?

На въпроса оптимист или песимист е - заместник-главният редактор на "Киев индипендънт" Олексий Соркин отговаря, че е реалист. Той даде ексклузивно интервю за БНТ.

БНТ: Очаквате ли среща между президента Зеленски, президента Путин и вероятно президента Тръмп? Кога?

Олексий Сорокин - заместник-главен редактор на "Киев индипендънт": Не мислим, че е възможно. Русия показва на всички, че не е склонна на такава среща. Не е склонна да прекрати огъня. И единственото нещо, което Русия иска, е Украйна да се изтегли от собствената си територия. А Русия е склонна да преговаря само, ако може да окупира четирите украински области, както и Крим, и да ги получи официално от Съединените щати и от Украйна. Не мисля, че всъщност можем да очакваме такава среща, защото Путин не вижда Зеленски като равен. Путин предпочита да разговаря с Тръмп. Той вижда това като война със Запада. Той вижда това като нещо, за което Тръмп и Путин трябва да преговарят. И не мисля, че Русия има стимул да разговаря с Украйна.

- Как виждате формулата за мир?

- Няма да има мир. Всичко това е димна завеса. Всичко това, което европейците и Украйна се опитват да покажат, че са готови за мирно споразумение, за мирни преговори, е защото искат да угодят на Тръмп. Те искат Съединените щати да са на тяхна страна. А Съединените щати изискват от Украйна и от Европа да излязат с някакво осезаемо мирно споразумение и това е, което се случва, но всъщност няма реални мирни преговори.

- Кой спечели и кой загуби от срещата между президента Тръмп и президента Путин?

- Очевидно Путин спечели. Той излезе от изолацията. Беше посрещнат на американска земя. Той успя да покаже, че е равен на Тръмп. Всички видяха, че Тръмп е наистина доволен от срещата. Всички видяха, че Путин вече може да диктува свои собствени условия на Съединените щати. Така че очевидно в Русия това изглежда като наистина голяма победа. И не мисля, че ще има някакви осезаеми резултати за Украйна. Единственият резултат е, че Русия сега вижда себе си като суперсила, която може директно да преговаря със Съединените щати и че няма никакъв стимул да спре войната.

- Какви знаци видяхте по време на тази среща?

- Ако говорим за знаците, първо: беше наистина, наистина странно, че имаше червен килим за Путин. Беше също така наистина странно, че Съединените щати не оказаха натиск върху Русия да се съгласи да преговаря директно с Украйна. Сега изглежда, че Съединените щати просто слушаха руските искания и се съгласяваха с тях. От украинска страна знаем също, че Съединените щати сякаш затоплят отношението си към руската идея за мирен договор, което означава окупация на голяма част от Украйна. Така че, за съжаление, всички знаци показват, че Русия получава това, което иска, и определено няма стимул от тяхна страна да сключи мирно споразумение.

- Европа показа ли единство по време на срещата в Белия дом?

- Ами, да, Европа подкрепя Украйна. Мисля, че Украйна има шанс срещу Русия, защото има пълната подкрепа на Европейския съюз и повечето страни са на страната на Украйна. Така че мисля, че ако говорим конкретно за европейските държави, тогава те биха могли да се намесят. За съжаление, те също имат ограничение на това, което могат да направят.

- Каква цена ще трябва да плати Украйна за мирно споразумение?

- Русия иска окупация на четири частично контролирани региона. Така че, ако Украйна се съгласи с руските условия, те трябва да изтеглят войските си от контролираната от Украйна територия. Русия също така казва: никакво членство в НАТО за Украйна. Изисква допълнителни неща от Украйна, като например намаляване на въоръжените сили, никакви европейски войски на украинска територия. Така че всичко, което Русия изисква, е равносилно на капитулация от страна на Украйна. И очевидно Украйна никога няма да се съгласи с подобни условия. А Русия знае, че Украйна няма да се съгласи с тези условия. И изисква това, само за да продължат боевете. Те също така искат руски език, искат руска църква. Така че, по същество, те искат да убият украинската култура, да убият украинската държава и да я направят... държава, подобна на Русия. Те искат да превърнат Украйна в Беларус.

- Как Ви се струва нежната дипломация и писмата на първите дами?

- Беше мил жест, но очевидно едно мило писмо от първата дама на Съединените щати няма да убеди Путин да направи каквото и да било. Очевидно, това беше мил жест и много украинци бяха благодарни на първата дама, че тя всъщност постъпи правилно. Но фактът, че Мелания Тръмп трябва да изпрати писмо до Путин, в което говори за украински деца, означава, че президентът Тръмп не е успял да говори за това със самия Путин.

- В момента песимист ли сте или оптимист?