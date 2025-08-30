Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг

Какво означава да нямаш вода с години и как преминават дните на хората в град Омуртаг, който се е превърнал в символ на безводието у нас.

Свилен отива с две 10-литрови бутилки да напълни вода от улична чешма, където има две момчета с кон и каруца, които пълнят своите съдове:

"Ето, виждате, целият град е така - с коли, с ремаркета, кой както може, пълним си водичка. Сега, естествено, август месец, в най-големите суши, намалява водата, но гледаме да се запасим по някакъв начин. Така наливам - сутрин, обед, вечер. Ама и аз ходя на работа, семейство, ангажименти. Някой път остава, нямам време да напълня вода. Просто водата е такъв ресурс, че без нея сме обречени".

По този начин започва всеки ден в семейството на Свилен Йорданов, който е с две деца. Той и съпругата му имат малък бизнес и се опитват да се справят ежедневно от години с тежкия воден режим в Омуртаг.

"Трудно е, защото порасна семейството и се налага. Пералня, сушилня, къпане, зъби, хигиена, готвене. Ето я втората пералня, понеже сутрин ставаме рано, деца, жена, бързаме. Пускаме една пералня, докато тръгваме и в този момент като спрат водата - те за един час я пускат - и изгаря пералнята. И едната я ремонтирах - седи навън, другата като изгори, така ги сменям".

Магдалена Славова е съучредител на гражданско движение "Вода за Омуртаг", което е създадено преди почти 3 години. За своя първа победа активистите смятат осигуряването на водоснабдяване в града от язовир "Ястребино". Благодарение на този ход днес режимът е по-облекчен и вода има по 6 часа на ден - три сутрин и три вечер. За разлика от 2023 г., когато водата идвала веднъж седмично - без да се знае кога.

"Ежедневие, съобразено с това кога имаме вода. Това е откакто сме родени. Сутрин всеки си съставя някакъв режим, който е цял живот, в който трябва да измиеш чинии, да пуснеш една пералня. Вечерно време обикновено не си правиш планове да отидеш на театър в съседния град, да ходиш на гости, защото вечерта е другото време, когато имаме вода. Целият живот е съобразен и разпределен според това кога имаме вода", казва Славова.

"Над 66 години, тъй, без вода. Навремето беше страшна робота, аз още като ученик ходих, до 12-1 часа съм чакал вода да пълня. По цяла седмица вода нямаше. Докато сега, може за 1 час да е, но проблемът е решен", коментира Стоян Стоянов.

И макар водата от чешмите в Омуртаг сега да тече по-често, хората от движението все още има за какво да настояват и да се борят.

"Омуртаг живее не само във водна криза, а и в една информационна пустиня. Тоест няма и информация, няма и обръщение към обществото, няма никаква комуникация между институциите - община, ВиК, държава. Защо нямаме все още вода, като има достатъчно в язовир "Ястребино"? Защо сме на режим сутрин и вечер", пита Магдалена Славова.

Гражданските активисти са направили анализ на проблемите с водата в Омуртаг, който може да послужи за пример на много специалисти. В диалог са и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и с други отговорни институции. Търсят съдействие от експерти от различни области.

"Проблемите на град Омуртаг съществуват откакто самият град има изградена някаква вътрешна водопроводна мрежа. В Омуртаг никога не е имало нормално 24-часово водоснабдяване, това, всъщност, е вече 70 години. Основни са два проблема - че не сме имали водоизточник, който да доставя достатъчно воден дебит. Същевременно с годините тази изградена вътрешна водопроводна мрежа е амортизирана вече, тя е с около 95 процента водни загуби, по данни на ВиК-Търговище", обясни Магдалена Славова.

Обяснението защо хората са принудени да живеят така, без вода, за гражданските активисти е следното:

"Омуртаг се оказва, едно място, в което не е вярно, че няма достатъчно вода. Омуртаг обаче се оказва една бездънна бездна за постоянно писане на проекти, инженеринги, усвояване на средства, достигане до фаза недовършени проекти. И давам пример - такъв е самият водопровод от "Ястребино", който няма Акт 16, такъв е ремонтът на вътрешната водопроводна мрежа, която все още седи без Акт 16, такава е съдбата на този "Втори подем", както и на долния "Първи подем". "Подем" означава помпена станция, която е без Акт 16".

Заместник-кметът на Община Омуртаг Радостина Дончева казва, че администрацията полага усилия да облекчи положението на гражданите като подменя вътрешната водопроводна мрежа, която е стара и компрометирана.

"За този ремонт е осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Успоредно с това подменяме водопроводи в селата Илийно и Камбурово. Отделно от това за тази година в капиталовите разходи на общината са предвидени разходи за проектиране на водопроводи в още няколко села. Намеренията и амбициите ни са приз следващите години да обхванем все повече населени места от общината, за да се решава този проблем".

Свилен, който е работил във Великобритания и съпругата му са решени да останат в България, а не да тръгват отново за чужбина. Казват, че няма да се отказват и се надяват един ден и при тях ежедневието да тече нормално -без носене на туби и в очакване до дойде водата.