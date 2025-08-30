БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виолета Никифорова
A+ A-
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Запази

Наблизо има язовир, но градът е в плен на постоянно писане на проекти и усвояване на средства

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Какво означава да нямаш вода с години и как преминават дните на хората в град Омуртаг, който се е превърнал в символ на безводието у нас.

Свилен отива с две 10-литрови бутилки да напълни вода от улична чешма, където има две момчета с кон и каруца, които пълнят своите съдове:

"Ето, виждате, целият град е така - с коли, с ремаркета, кой както може, пълним си водичка. Сега, естествено, август месец, в най-големите суши, намалява водата, но гледаме да се запасим по някакъв начин. Така наливам - сутрин, обед, вечер. Ама и аз ходя на работа, семейство, ангажименти. Някой път остава, нямам време да напълня вода. Просто водата е такъв ресурс, че без нея сме обречени".

По този начин започва всеки ден в семейството на Свилен Йорданов, който е с две деца. Той и съпругата му имат малък бизнес и се опитват да се справят ежедневно от години с тежкия воден режим в Омуртаг.

"Трудно е, защото порасна семейството и се налага. Пералня, сушилня, къпане, зъби, хигиена, готвене. Ето я втората пералня, понеже сутрин ставаме рано, деца, жена, бързаме. Пускаме една пералня, докато тръгваме и в този момент като спрат водата - те за един час я пускат - и изгаря пералнята. И едната я ремонтирах - седи навън, другата като изгори, така ги сменям".

Магдалена Славова е съучредител на гражданско движение "Вода за Омуртаг", което е създадено преди почти 3 години. За своя първа победа активистите смятат осигуряването на водоснабдяване в града от язовир "Ястребино". Благодарение на този ход днес режимът е по-облекчен и вода има по 6 часа на ден - три сутрин и три вечер. За разлика от 2023 г., когато водата идвала веднъж седмично - без да се знае кога.

"Ежедневие, съобразено с това кога имаме вода. Това е откакто сме родени. Сутрин всеки си съставя някакъв режим, който е цял живот, в който трябва да измиеш чинии, да пуснеш една пералня. Вечерно време обикновено не си правиш планове да отидеш на театър в съседния град, да ходиш на гости, защото вечерта е другото време, когато имаме вода. Целият живот е съобразен и разпределен според това кога имаме вода", казва Славова.

"Над 66 години, тъй, без вода. Навремето беше страшна робота, аз още като ученик ходих, до 12-1 часа съм чакал вода да пълня. По цяла седмица вода нямаше. Докато сега, може за 1 час да е, но проблемът е решен", коментира Стоян Стоянов.

И макар водата от чешмите в Омуртаг сега да тече по-често, хората от движението все още има за какво да настояват и да се борят.

"Омуртаг живее не само във водна криза, а и в една информационна пустиня. Тоест няма и информация, няма и обръщение към обществото, няма никаква комуникация между институциите - община, ВиК, държава. Защо нямаме все още вода, като има достатъчно в язовир "Ястребино"? Защо сме на режим сутрин и вечер", пита Магдалена Славова.

Гражданските активисти са направили анализ на проблемите с водата в Омуртаг, който може да послужи за пример на много специалисти. В диалог са и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и с други отговорни институции. Търсят съдействие от експерти от различни области.

"Проблемите на град Омуртаг съществуват откакто самият град има изградена някаква вътрешна водопроводна мрежа. В Омуртаг никога не е имало нормално 24-часово водоснабдяване, това, всъщност, е вече 70 години. Основни са два проблема - че не сме имали водоизточник, който да доставя достатъчно воден дебит. Същевременно с годините тази изградена вътрешна водопроводна мрежа е амортизирана вече, тя е с около 95 процента водни загуби, по данни на ВиК-Търговище", обясни Магдалена Славова.

Обяснението защо хората са принудени да живеят така, без вода, за гражданските активисти е следното:

"Омуртаг се оказва, едно място, в което не е вярно, че няма достатъчно вода. Омуртаг обаче се оказва една бездънна бездна за постоянно писане на проекти, инженеринги, усвояване на средства, достигане до фаза недовършени проекти. И давам пример - такъв е самият водопровод от "Ястребино", който няма Акт 16, такъв е ремонтът на вътрешната водопроводна мрежа, която все още седи без Акт 16, такава е съдбата на този "Втори подем", както и на долния "Първи подем". "Подем" означава помпена станция, която е без Акт 16".

Заместник-кметът на Община Омуртаг Радостина Дончева казва, че администрацията полага усилия да облекчи положението на гражданите като подменя вътрешната водопроводна мрежа, която е стара и компрометирана.

"За този ремонт е осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Успоредно с това подменяме водопроводи в селата Илийно и Камбурово. Отделно от това за тази година в капиталовите разходи на общината са предвидени разходи за проектиране на водопроводи в още няколко села. Намеренията и амбициите ни са приз следващите години да обхванем все повече населени места от общината, за да се решава този проблем".

Свилен, който е работил във Великобритания и съпругата му са решени да останат в България, а не да тръгват отново за чужбина. Казват, че няма да се отказват и се надяват един ден и при тях ежедневието да тече нормално -без носене на туби и в очакване до дойде водата.

#омуртаг #безводие

Последвайте ни

ТОП 24

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
1
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
3
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
4
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
5
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

В Русе почетоха паметта на 11-годишния Венцеслав, загинал след удар от мълния
В Русе почетоха паметта на 11-годишния Венцеслав, загинал след удар от мълния
Започна 12-ото издание на "Дунав ултра" Започна 12-ото издание на "Дунав ултра"
Чете се за: 01:35 мин.
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница? Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?
Чете се за: 01:40 мин.
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
Пътят към еврозоната: Как се подготвят хората в малките населени места? Пътят към еврозоната: Как се подготвят хората в малките населени места?
Чете се за: 02:30 мин.
Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Плевен Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Плевен
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ