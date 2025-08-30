БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие

У нас
Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски, заяви съпредседателят на "Да, България"

Завладяната държава е темата на вота на недоверие, който ПП-ДБ ще внесат през септември. Това заяви в "Денят започва в събота" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му огромният проблем е нелегитимният център на власт около "ДПС - Ново начало".

"Когато ние отидохме на преговори за влизане в правителство миналата Коледа, имаше много критики. Ние тогава написахме коалиционно споразумение, по което те работят в момента, но от него те изкараха най-важната част - за завладяната държава и нерегламентираното влияние на няколко души върху всички институции. Беше загърбен санитарният кордон, който ние въведохме като изискване. Сега Пеевски и "ДПС - Ново начало" са напът да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов беше един стар лъв в клетка, отглеждан от Пеевски, а в момента е стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски".

Предстоящият вот на недоверие няма да бъде като предишните, заяви Мирчев - според него те са били "пиар изпълнения, основно на прокси партията на ГЕРБ - "Възраждане".

"Важни са самите ни аргументи, мотивите. Да видят хората, че не просто някой си играе и подскача на вотове на недоверие, а имаме реални аргументи защо правителството не се справя. Когато контраразузнаването е подчинено на един човек, а не на интересите на страната, когато им е казано да спират руските разработки, аз съм притеснен, че страната ни не отива в правилната посока".

Хората имат притеснения за еврото, защото държавата не им е обяснила правилно какво означава влизането в еврозоната, коментира Ивайло Мирчев и добави - "трябва да стиснем малко зъби и да преминем през този етап".

"Нямаше и продължава да няма разяснителна кампания, пуснати са някакви клипчета в YouTube с по 100 гледания. Затова ние от "Да, България" си направихме собствена кампания. Имахме и много добри предложения за това как да не се позволи спекулативно вдигане на цените. Нашата работа като опозиция я свършихме, но виждаме, че институциите действат бавно. Основното ни предложение, което разчиташе на т.нар. турбоконкуренция, т.е. цените на всички вериги и магазини да са в едно приложение, все още не е реализирано по начина, по който трябва. Това не се харесва много на всички вериги, защото хората ще могат лесно да сравняват, докато сега се разчита на някакви промоции".

Проблем е, когато една страна има трима премиери, каза още депутатът:

"Единият е формален, на документи - Росен Желязков, но има един, който обикаля страната, язовирите, открива осветления по стадиони, тревни площи и какво ли не и много му се иска да е премиер - Бойко Борисов. И един, който е истински - който вдига телефона в съдебната система, на министрите, на когото и да е било в тази държава, без опозицията, и казва: "ти правиш това". Кой е истинският премиер? Пеевски. И ние се борим срещу това".

Според Мирчев новият главен секретар на МВР ще "обслужва тези, които са го сложили".

"Той е на подчинение на същия нерегламентиран център на власт. Светльо Лазаров, свързван с Пеевски, се вижда с новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков в един емблематичен ресторант в "Драгалевци", където си правят оперативките. Говоря само с факти, няма "една леля каза". Спокойно могат да образуват дело, ако мислят, че това, което казвам, не е вярно".

Вижте целия разговор във видеото

#"Демократична България" #Ивайло Мирчев

