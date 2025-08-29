БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР

Вера Александрова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Според Росен Желязков новият политически сезон "ще е интересен"

Снимка: БТА
Президентът Румен Радев подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. Държавният глава възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи. Премиерът Желязков и вътрешният министър Митов смятат, че това ще внесе успокоение в системата.

Досега Рашков временно заемаше длъжността главен секретар. В сряда правителството предложи на президента да го назначи за титуляр. Мирослав Рашков е завършил висше икономическо образование във Великотърновския университет и е магистър по бизнес администрация. В системата на МВР е от 2006-а. През годините е заемал различни ръководни позиции.

"Г-н Рашков последната година ясно показа, че може да се справя на тази позиция и като титуляр", коментира вътрешният министър Даниел Митов.

"Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата, че в такива строго йерархични системи е важен принцип, така че системите би трябвало да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания", заяви премиерът Росен Желязков.

Премиерът и вътрешният министър очакват скоро да завърши съгласувателната процедура с президента и за титуляр на ДАНС.

"Надявам се да има скоро указ за ДАНС, а кое ще е името, ще разберем, като минат съгласувателните процедури с президента, както беше с главния секретар", каза Даниел Митов.

"Ние очакваме президентът да се произнесе по съгласуването преди Министерският съвет да вземе решение за предложението", коментира Росен Желязков.

Според премиера предстоящият политически сезон ще е интересен. Относно подготвяния пореден вот на недоверие очакват да чуят аргументите на опозицията, за да дадат своите контрааргументи.

"За този вот на недоверие, който предстои, ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите и отвъд желанието на парламентарно представените и извънпарламентарно представените, и все още несъздадените политически формации да свалят правителството. Но това е част от нормалния политически процес. Така че, когато мнозинството прецени, че е време да се ходи на избори, тогава", посочи Росен Желязков.

За предстоящото посещение на Урсула фон дер Лайен у нас Желязков каза, че на срещата ще представи вижданията на страната ни за рисковете и предизвикателствата по отношение на нашия суверенитет и националната сигурност.

# Мирослав Рашков #Даниел Митов #Росен Желязков #главен секретар на МВР #Румен Радев #МВР

