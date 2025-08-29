БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен в Латвия: Трябва да поемем по-голяма отговорност за собствената си отбрана

Десислава Апостолова
Балтийската държава е първата спирка от обиколката на председателя на ЕК

Урсула фон дер Лайен - Латвия
Снимка: БГНЕС
С посещение в Латвия започна днес обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в седем държави от източната част на ЕС.

В неделя фон дер Лайен ще бъде в България и заедно с премиера Росен Желязов ще посетят Вазовските машиностроителни заводи в Сопот. Целта на обиколката е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Фон дер Лайен ще използва обиколката си, за да посети военни заводи и отбранителни съоръжения в т. нар. "държави от първа линия", които се намират близо до фронтовата линия. В Латвия, където отиде в завод за производство на дронове, фон дер Лайен подчерта, че Европа е защитена, само ако е защитена източната ѝ граница.

Затова укрепването на отбранителните способности на страните от тази част на Европа е сред най-важните задачи на Брюксел и на новия инструмент за съвместни обществени поръчки SAFE. Инструментът на стойност 150 милиарда евро под формата на дългосрочни заеми беше създаден през май, за да подкрепя съвместните инвестиции на държавите във военно производство.

"Със SAFE ние предоставяме възможностите, от които Европа се нуждае най-много. Това са съвместни обществени поръчки. Това означава противовъздушна и противоракетна отбрана, киберотбрана и, разбира се, дронове. Много се радвам, че 19 държави членки, включително Латвия, вече поискаха подкрепа от SAFE. Радвам се да обявя, че достигнахме пълния капацитет на всичките 150 милиарда евро. Много държави членки посочиха, че ще ги използват и за подкрепа на украинската отбранителна промишленост. Така че това е истински европейски успех", заяви Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК.

Обиколката на фон дер Лайен в Латвия, Финландия, Естония, Литва, Полша, България и Румъния съвпада със засилените усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Усилия, които засега не се увенчават с успех. Посещението започва ден след като Русия нанесе бомбени удари по представителството на Европейската комисия в Киев.

"Бруталната война на Русия срещу Украйна навлезе в четвъртата си година. Путин е хищник. Прокситата на Путин от години атакуват нашите общества с хибридни атаки, кибератаки, използат мигрантите като оръжие. За съжаление, това е нещо, което Латвия знае твърде добре. Вие имате горчив опит във всички тези области. Така че, докато укрепваме отбраната на Украйна, трябва да поемем и по-голяма отговорност за собствената си отбрана", коментира фон дер Лайен.

Според фон дер Лайен Украйна трябва да получи железни гаранции за сигурност. Затова в новия бюджет на ЕС е предвидено петкратно увеличение на разходите за отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност.

