Анджелина Джоли посети граничният пункт Рафах между Газа и Египет

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети граничния пункт Рафах между Египет и Ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позовава на свои репортери. Джоли е била от египетската страна на пункта.

Посещението целеше да изрази подкрепата на актрисата към населението на палестинския анклав Газа, опустошен от продължила две години война.

Джоли е бивша специална пратеничка на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). По време на визитата на Рафах тя беше придружена от американска делегация. Джоли се срещна с членове на "Червения полумесец" и шофьори на камиони, превозващи хуманитарна помощ за Газа.

Според местни медии американската актриса е предприела тази визита, за да види с очите си състоянието на ранените палестинци, идващи от Газа, както и положението с доставките на хуманитарна помощ към обсадения анклав.