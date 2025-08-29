БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
ВиК дружествата не могат да си позволят пълномащабни инвестиции

една пета водопроводите нас добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние. Вместо 1500 километра на година се подменят около 300 километра тръби. Това показват данните на една от най-големите строителни фирми за водопроводни ремонти у нас.

По данни на Българския ВиК холдинг за последните десет години са усвоени едва 4,5 млрд. лева за подобряване на водната инфраструтура при първоначално заделени по проекти на Световната банка 12 млрд. лева.

Почти в цялата страна има проблем със състоянието на водопроводната мрежа, показват данните на една от най-голямите фирми за ремонти в сектора.

"Повече от 80% от водопроводите са в недобро състояние. Има доклад на Световната банка, в който се дефинират нужди за ВиК сектора - не само за водопровод, но и за канализация, в размер на 32 млрд. лева", обясни Благой Козарев, генерален директор и председател на УС на строителна фирма.

Повечето водни дружества обаче не могат да си позволят пълномащабни инвестиции и оттам сериозно изостава подмяната на мрежата.

"В България от програмата на Световната банка за опазване на околната среда са били предвидени 12 млрд. лева за десетгодишен период - от 2015 година до 2025 година. Усвоени са 4,5 млрд. лева", каза проф. д-р инж. Ганчо Димитров, председател на НС на Български ВиК Холдинг.

"Водопроводната мрежа е около 75 хиляди километра. Би следвало да подменяме по около 1500 км годишно, вместо 1500, ние подменяме около 300. Сами разбирате, че това води до едно ускорено амортизиране на мрежите всяка една година, защото ние изоставаме", коментира Благой Козарев.

Така ситуацията, вместо да се подобрява, се влошава, показват данните на бранша. Подобен е случаят и в Плевен, където по-голяма част от мрежата е в окаяно състояние.

"В Плевен водопроводната мрежа е по-дълга от тази в други населени места и с по-големи диаметри, съпоставими по население и територия. Там има много стоманени тръби, които са изгнили, с изтекъл експлоатационен срок и етернитови водопроводи", посочи проф. Ганчо Димитров.

Въпреки закъснелие проекти, първата крачка за излизане от кризата е направена, като са определени зоните с най-големи загуби.

"Плевен изпълнява своята инвестиционна програма всяка година. Ако той вложи повече разходи, трябва да се увеличи цената. Така че трябва да има баланс между средствата, които се влагат и цената за населението".

Най-бързото решение в момента е да се намаляват загубите в най-критичните участъци, да се регулира налягането на водата, така че режимът да се сведе само до нощен, обясни експертът. Търсят се и алтернативни източници на вода, но трайно проблемът може да бъде решен само чрез изграждането на нов язовир.

Повечето от досегашните ремонти на водната мрежа са извършени по европейски програми. В момента държавата е готова да вложи повече пари във водни проекти, но има и куриозни случаи, за които също трябва да се помисли, алармират експертите.

"Най-елементарен пример, направили сме пречиствателна станция, редно е да ѝ осигурим охрана. Само че това е един оперативен разход, който натежава много сериозно на ВиК оператора и няма как да бъде поет от програма околна среда, защото е оперативен разход след приключване на проекта", коментира Благой Козарев.

И въпреки засушаването, страната ни има добри водни възможности, показват данните на изпълнителната агенция околна среда.

"България се оценява с относително значими пресни водни ресурси, доста над средното европейско ниво. Както като абсолютен обем, както и на отделен човек от населението", обясни Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.

Успоредно обаче с подмяната на тръбите трябва да се мисли и за качеството на водите като има райони в страната като Хасково и Брезник където замърсяванията са трайни. По данните на Агенцията по околна среда обаче, ситуацията в това отношение се подобрява като цяло.

"Запазва се тенденция за подобряване на качеството на водите, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Въпреки това все още има някои водни тела в риск, за които са изготвени мерки за постигане на добро екологично и химично състояние", заяви Илияна Ангелова, експерт в "Мониторинг и качество на водите" в ИАОС.

Така на практика се оказва, че основната причина за водните проблеми у нас са забавените ремонти, забавеното търсене на нови източници на води, а не толкова засушаването в страната.

