Европейските държави активираха механизъм за връщане на санкциите; Възможно ли е ново споразумение с Иран?

Германия предупреди гражданите си да напуснат Иран и да се въздържат от пътувания в страната заради опасения за ескалация на напрежението.

Поводът е решението от снощи на Европейската тройка - Германия, Франция и Великобритания, да задейства механизма за възстановяване на санкциите на ООН заради неспазване на споразумението за ядрената програма на Ислямската република.

30 дни - с толкова време разполага Иран, за да се опита да предотврати възобновяването на санкциите на ООН срещу страната. За целта Техеран трябва да се върне на масата за преговори за спазване на ангажиментите по ядреното споразумение.

"Aко прочетете Съвместния всеобхватен план за действие и условията, които са посочени там, ще видите, че Иран от доста време не изпълнява тези условия. Така че навлизаме в нова фаза - тези 30 дни ни дават възможност наистина да намерим дипломатически начини за намиране на решение", каза Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика.

Германия, Франция и Великобритания прибегнаха до крайната мярка след провала на два кръга преговори по ядрената програма на Иран. Те последваха прекъсването на непреките разговори между Иран и Съединените щати заради 12-дневната война на Израел и американските удари по ирански ядрени обекти. Иран нарече задействането на механизма за възстановяване на санкциите "провокативна и ненужна ескалация". Съюзниците на ислямската република Русия и Китай също реагираха.

"Ставаме свидетели на безцеремонен опит да се манипулират разпоредбите на резолюция 2231 на Съвета за Сигурност на ООН от европейските държави, участващи в споразумението", коментира Мария Захарова, говорител на руското външно министерство. "Задействането на механизма не е конструктивно и ще подкопае процесa на политическо и дипломатическо уреждане на иранския ядрен въпрос", каза Го Цзякун, говорител на китайското външно министерство.

Единственият начин да се избегне възстановяването на санкциите е връщане на Иран на масата за преговори за ограничаване на ядрената му програма. Засега сигналите от Техеран показват, че това не стои на дневен ред.