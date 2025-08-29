БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейските държави активираха механизъм за връщане на санкциите; Възможно ли е ново споразумение с Иран?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази

Германия, Франция и Великобритания прибегнаха до крайната мярка след провала на два кръга преговори по ядрената програма на Иран

европейските държави активираха механизъм връщане санкциите възможно ново споразумение иран
Слушай новината

Германия предупреди гражданите си да напуснат Иран и да се въздържат от пътувания в страната заради опасения за ескалация на напрежението.

Поводът е решението от снощи на Европейската тройка - Германия, Франция и Великобритания, да задейства механизма за възстановяване на санкциите на ООН заради неспазване на споразумението за ядрената програма на Ислямската република.

30 дни - с толкова време разполага Иран, за да се опита да предотврати възобновяването на санкциите на ООН срещу страната. За целта Техеран трябва да се върне на масата за преговори за спазване на ангажиментите по ядреното споразумение.

"Aко прочетете Съвместния всеобхватен план за действие и условията, които са посочени там, ще видите, че Иран от доста време не изпълнява тези условия. Така че навлизаме в нова фаза - тези 30 дни ни дават възможност наистина да намерим дипломатически начини за намиране на решение", каза Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика.

Германия, Франция и Великобритания прибегнаха до крайната мярка след провала на два кръга преговори по ядрената програма на Иран. Те последваха прекъсването на непреките разговори между Иран и Съединените щати заради 12-дневната война на Израел и американските удари по ирански ядрени обекти. Иран нарече задействането на механизма за възстановяване на санкциите "провокативна и ненужна ескалация". Съюзниците на ислямската република Русия и Китай също реагираха.

"Ставаме свидетели на безцеремонен опит да се манипулират разпоредбите на резолюция 2231 на Съвета за Сигурност на ООН от европейските държави, участващи в споразумението", коментира Мария Захарова, говорител на руското външно министерство.

"Задействането на механизма не е конструктивно и ще подкопае процесa на политическо и дипломатическо уреждане на иранския ядрен въпрос", каза Го Цзякун, говорител на китайското външно министерство.

Единственият начин да се избегне възстановяването на санкциите е връщане на Иран на масата за преговори за ограничаване на ядрената му програма. Засега сигналите от Техеран показват, че това не стои на дневен ред.

#ядрена програма #санкции #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
4
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол
6
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Близък изток

Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата Призиви за окупиране на Газа: Израелски танкове по границата
Чете се за: 00:45 мин.
Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран Иранската ядрена програма: Европейски страни задействаха механизма за санкции срещу Техеран
Чете се за: 00:52 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата" Ким Чен Ун и Путин ще присъстват на парада "Денят на победата"
Чете се за: 00:45 мин.
Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ