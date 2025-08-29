БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
То е организирано от тийнейджъри

Мирно шествие против домашното насилие организираха тийнейджъри в столицата. Това е втората по рода си демонстрация у нас,чиято цел е да подкрепи жертвите на домашно насилие у нас и да насочи общественото внимание към проблема.

Под наслов "Без насилие вкъщи! Няма да мълчим!" шествието започна от Съдебната палата, премина през пешеходната част на бул. "Витоша" и стигна до НДК.

Според участниците в него домашното насилие в България не е достатъчно наказуемо, необходима е повече превенция за подобни прояви и насърчаване на жертвите да потърсят своевременна помощ.

