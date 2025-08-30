"Ние сме децата на реката": Двудневен екофестивал се провежда в Пловдив

В Пловдив затварят част от централен булевард заради двудневен фестивал. Събитието е с екологична насоченост, като предстои и почистване на брега на река Марица.

Част от булевард "Марица-юг" вече е затворена заради започващия фестивал "Ние сме децата на реката".

Фестивалът се организира за втора поредна година от фондация In Between и е част от големите събития в рамките на кампанията "Пловдив - Европейска столица на културата".

"Ще видим много музика. Имаме изпълнители от малки и големи, театрални постановки, рабочилници. Всякакъв тип - от музикални до визуални. Важна част е темата еконасоченост и рециклиране. Това е част от нашата програма. Като фондация ние наблягаме на екологичния начин на мислене и внедряването му като израстване и начин на живот", обясни Румяна Кирезиева, организатор на фестивала.

Фестивалът включва и акция по почистване на река Марица.

"Заедно с деца и родители ще почистим както частите на фестивала, т.е. да оставим чисто след нас, след събития и прилежащите части към реката, за да покажем, че носим споделяна отговорност към нея. Тъй като и в предни години е имало почистване, знам колко много хора се включват. Децата активно се включват и им е изключително приятно да го правят, което е чест за нас и се радваме, че успяваме да ги накараме да се чувстват съпричастни към идеята", добави Мира Мохсен, организатор на фестивала.

Вижте още в прякото включване