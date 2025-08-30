БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Ние сме децата на реката": Двудневен екофестивал се провежда в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Освен културна програма е предвидено и почистване на река Марица

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Пловдив затварят част от централен булевард заради двудневен фестивал. Събитието е с екологична насоченост, като предстои и почистване на брега на река Марица.

Част от булевард "Марица-юг" вече е затворена заради започващия фестивал "Ние сме децата на реката".

Фестивалът се организира за втора поредна година от фондация In Between и е част от големите събития в рамките на кампанията "Пловдив - Европейска столица на културата".

"Ще видим много музика. Имаме изпълнители от малки и големи, театрални постановки, рабочилници. Всякакъв тип - от музикални до визуални. Важна част е темата еконасоченост и рециклиране. Това е част от нашата програма. Като фондация ние наблягаме на екологичния начин на мислене и внедряването му като израстване и начин на живот", обясни Румяна Кирезиева, организатор на фестивала.

Фестивалът включва и акция по почистване на река Марица.

"Заедно с деца и родители ще почистим както частите на фестивала, т.е. да оставим чисто след нас, след събития и прилежащите части към реката, за да покажем, че носим споделяна отговорност към нея. Тъй като и в предни години е имало почистване, знам колко много хора се включват. Децата активно се включват и им е изключително приятно да го правят, което е чест за нас и се радваме, че успяваме да ги накараме да се чувстват съпричастни към идеята", добави Мира Мохсен, организатор на фестивала.

Вижте още в прякото включване

#екофестивал #почистване #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
1
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
2
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
4
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
5
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
6
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Кога ще заработи фериботът между Тутракан и Олтеница?
Кога ще заработи фериботът между Тутракан и Олтеница?
Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила
Чете се за: 01:25 мин.
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Чете се за: 00:37 мин.
В Габрово започнаха честванията по повод Шипченската епопея В Габрово започнаха честванията по повод Шипченската епопея
Чете се за: 00:45 мин.
Тежка катастрофа с жертва край Айтос Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Чете се за: 00:22 мин.
Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ