Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за Никола Николов-Паскал, който беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда. По информация на "По света и у нас" на Николов са повдигнати общо пет обвинения.

Освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Паскал има и обвинение за държане на акцизна стока.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което по думите му започнало миналото лято. Според адвоката му сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.

По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари са обвиняеми и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.