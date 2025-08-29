Джулия Робъртс представи новия си филм във Венеция

Холивудската звезда Джулия Робъртс дебютира на 82-рото издание на кинофестивала във Венеция.

Тя пристигна за първи път на Лидо, за да представи извън конкурсната програма психотрилъра "След лова" на италианския режисьор Лука Гуаданино.

Преди премиерата на филма тази вечер Робъртс даде пресконференция, на която защити способността на киното да разтърсва съвестта.

В новия си филм актрисата играе университетска преподавателка, изправена пред дилема след обвинения към нейния приятел и колега в сексуални посегателства.