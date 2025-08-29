Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световния шампионат по футбол за бездомни

Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световното първенство по футбол за бездомни, което се провежда в Осло. Надпреварата в столицата на Норвегия завършва утре.

В елиминациите българският тим игра за разпределение на местата във втората осмица. Отборите в нея спорят за Купата на града домакин на социалния мондиал.

В четвъртфиналите съставът на треньора Борислав Фердинандов се наложи на Дания с 4: 2, като по този начин постигна втория си успех над този опонент в Осло. В полуфиналите Отборът на надеждата отстъпи с 2:7 на силния тим на Бразилия, но в течение на мача имаше някои спорни съдийски решения, ощетили българските представители.

Утре, 30 август, в последния си мач от световния шампионат България се изправя срещу Литва спор за 11-тото място.

