БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
13:11, 29.08.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
12:46, 29.08.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
08:48, 29.08.2025
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
08:26, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
08:18, 29.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Видео
Още
Спорт
Спортни новини 29.08.2025 г. 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 29.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:50, 29.08.2025
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
20:39, 29.08.2025
Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР
20:25, 29.08.2025
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София
20:07, 29.08.2025
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
19:44, 29.08.2025
Европейските държави активираха механизъм за връщане на санкциите;...
19:30, 29.08.2025
Урсула фон дер Лайен в Латвия: Трябва да поемем по-голяма...
19:11, 29.08.2025
След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
5
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
6
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Реклама
Най-четени
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Спортни новини 29.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 29.08.2025
Спортни новини 29.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 29.08.2025
Спортни новини 28.08.2025 г. 20:50 ч.
20:50, 28.08.2025
Спортни новини 28.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 28.08.2025
Спортни новини 28.08.2025 г., 09:08 ч.
09:08, 28.08.2025
Реклама
Водещи новини
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
20:07, 29.08.2025
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
12:32, 29.08.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
11:46, 29.08.2025
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
18:52, 29.08.2025
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
18:10, 29.08.2025
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
17:46, 29.08.2025
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
13:12, 29.08.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
16:48, 29.08.2025
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ