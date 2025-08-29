Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици

В три населени места от община Стамболийски издирват жена, откраднала пари от църквата в село Три водици. От храма липсва и сребърна икона. Действията на жената са заснети от охранителна камера, а видеото е разпространено в социалните мрежи, с призив тя да бъде открита.

Два пъти през август жената е била заснета да влиза в църквата "Свети Георги" в село Три водици. На видеото се вижда как тя се спира на входа, оставя монета и взема свещ, която да запали. На излизане обаче си тръгва с всички пари от кутията.

"Сумите не са големи, които са откраднати, единият път около 20 лева, следващия път пак са 20 лева и са само в неделя. Освен парите, последния път е взета и една икона, сребърна, която стойността й не я знаем, тъй като е дарение от хора", коментира Симеон Димитров - зам.-кмет на община Стамболийски.

Жителите на Три водици са изключително гневни от кражбите, защото години наред чакаха да им построят църква в селото. В храма свещеник идва веднъж месечно, а за църквата на доброволни начала се грижат местни жители.

"Отключва се сутрин и вечер се заключва църквата, цял ден е отворена, има свещи, който дойде може да си запали свещ и вечер се затваря", посочи Георги Ангелов.

"Това е най-грешното, да вземеш от иконата парите. Как може? Хората го дават за хубаво, за здраве, за нещо, което да ги успокои", каза Радка Денева.

От общината са уведомили за кражбите районните инспектори.

"Нямам думи как да го опиша това, надявам се да види репортажа и да върне иконата", заяви Симеон Димитров - зам.-кмет на община Стамболийски.

Въпреки кражбите, църквата ще бъде отворена всеки ден.