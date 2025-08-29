С джаз концерт бе открито 41-вото издание на "Аполония"

Празниците на изкуствата "Аполония" започват тази вечер, а това е 41-вото издание на фестивала. Както винаги - богата програма от театрални постановки, изложби и концерти очакват публиката в град Созопол.

Фестивалът бе открит с голям концерт на биг бенда на Националната музикална академия, под диригентството на Михаил Йосифов и солистите Хилда Казасян и Васил Петров. Специални гости тази вечер са председателят на Народното събрание Наталия Киселова, както и министърът на културата Мариан Бачев.

"Включили сме оркестъра на Музикалната академия, бенда, с прекрасните Мишо Йосифов като техен ръководител, с Христо Йоцов и едни още по-прекрасни солисти, Хилда Казасян и Васил Петров. Една програма, която те с много любов направиха специално за нас. Другото, с което ще изненадаме публиката, че може би сега, за първи път, ще обявя официално наградата на фондация "Аполония" - малката статуетка Аполон Токсофорос, която всяка година даваме на изтъкнат наш български музикант, художник, писател, творец. И тази година наградата получава Хилда Казасян", каза Маргарита Димитрова, директор на фондация "Аполония".

До 6 септември публиката, както гостите и жителите на града, ще могат да стават на свидетели на много литературни премиери, кинопремиери, както и прекрасни концерти в класически поп и джаз стил. Програмата може да бъде видяна и на официалния сайт на фестивала.

Вижте още в прякото включване на Даниела Лалова