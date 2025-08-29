БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Мъжът навреме е успял да подаде сигнал към движещия се насреща влак

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Машинист предотврати голяма трагедия край Стара Загора, когато вагон с 81 пътници дерайлира. В този момент става ясно, че по отсрещното трасе със 130 километра лети друг пътнически влак. Поемайки целия риск, машинистът на повредената композиция успява да даде сигнали и да спре насрещния влак.

Малко след 9 часа тази сутрин, при излизане от гара Калитиново, първият вагон на бързия влак от Бургас за София дерайлира. От релсите излиза само предната му талига. Пътниците разказаха, че чули силен шум, след което композицията се разтресла силно.

"Удари спирачки, вдигна се голяма пушилка и първият вагон, където бяхме най-много хора, се наклони и за нула време да се обърнем. Беше страшничко".

"Ами имаше няколко хора, които слизаха по-трудно, по-възрастните, защото няма перон, но иначе нямаше никой, който да пострада".

Само бързата намеса на машиниста на влака предотвратява по-сериозен инцидент. Той успява да подаде сигнал на движещия се отсреща влак и да го спре, за да не се стигне до тежка челна катастрофа.

"Машинистът спаси всички хора, защото много бързо реагира на тази авария".

От Министерството на транспорта съобщиха, че причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. Води се разследване. За последните 3 месеца това е поредният инцидент с влак в региона - през юни пламна локомотив без вагони. Няколко дни по-късно се запали локомотивът на бързия влак Варна - София, а през август край хасковското село Пясъчево се запалиха цистерни на товарен влак.

#Бургас - София #машинист #дерайлирал влак #авария

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
4
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни в село Огнен
5
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
6
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Регионални

Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София Шествие срещу домашното насилие се проведе в София
Чете се за: 00:45 мин.
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
Чете се за: 00:30 мин.
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
Човек загина в катастрофа на пътя Русе - Плевен Човек загина в катастрофа на пътя Русе - Плевен
Чете се за: 00:37 мин.
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ