Машинистът на дерайлиралия влак Бургас - София е предотвратил трагедия

Машинист предотврати голяма трагедия край Стара Загора, когато вагон с 81 пътници дерайлира. В този момент става ясно, че по отсрещното трасе със 130 километра лети друг пътнически влак. Поемайки целия риск, машинистът на повредената композиция успява да даде сигнали и да спре насрещния влак.

Малко след 9 часа тази сутрин, при излизане от гара Калитиново, първият вагон на бързия влак от Бургас за София дерайлира. От релсите излиза само предната му талига. Пътниците разказаха, че чули силен шум, след което композицията се разтресла силно.

"Удари спирачки, вдигна се голяма пушилка и първият вагон, където бяхме най-много хора, се наклони и за нула време да се обърнем. Беше страшничко". "Ами имаше няколко хора, които слизаха по-трудно, по-възрастните, защото няма перон, но иначе нямаше никой, който да пострада".

Само бързата намеса на машиниста на влака предотвратява по-сериозен инцидент. Той успява да подаде сигнал на движещия се отсреща влак и да го спре, за да не се стигне до тежка челна катастрофа.

"Машинистът спаси всички хора, защото много бързо реагира на тази авария".

От Министерството на транспорта съобщиха, че причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. Води се разследване. За последните 3 месеца това е поредният инцидент с влак в региона - през юни пламна локомотив без вагони. Няколко дни по-късно се запали локомотивът на бързия влак Варна - София, а през август край хасковското село Пясъчево се запалиха цистерни на товарен влак.