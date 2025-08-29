"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват

Вагон на Бързия влак движещ се от Бургас за София дерайлира в района на старозагорското село Калитиново. В композицията са пътували 81 пътници. Има ли пострадали и какво точно се е случило?

"Удари спирачки, вдигна се голяма пушилка и първият вагон, където бяхме най-много хора се наклони и за нула време да се обърнем. Беше страшничко".

"Машинистът спаси всички хора, защото много бързо реагира на тази авария".



"Ами имаше няколко хора, които слизаха по-трудно, по-възрастните, защото няма перон, но иначе нямаше никой, който да пострада".