"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват

В композицията са пътували 81 пътници
Вагон на Бързия влак движещ се от Бургас за София дерайлира в района на старозагорското село Калитиново. В композицията са пътували 81 пътници. Има ли пострадали и какво точно се е случило?
"Удари спирачки, вдигна се голяма пушилка и първият вагон, където бяхме най-много хора се наклони и за нула време да се обърнем. Беше страшничко".
"Машинистът спаси всички хора, защото много бързо реагира на тази авария".
"Ами имаше няколко хора, които слизаха по-трудно, по-възрастните, защото няма перон, но иначе нямаше никой, който да пострада".
"Аз бях във втори вагон, раздруса се здраво, пет, шест пъти и после привидно всичко беше наред, обаче в същия миг видяхме страшен прах през прозореца и след това влакът спря".